La scorsa settimana Pierpaolo Pretelli ha fatto una bella ramanzina alla famiglia, accusata di non aver tenuto fede a un patto fatto prima dell’ingresso del modello nella casa del Grande Fratello Vip. Il fratello e la mamma di Pretelli, infatti, sono spesso ospiti dei programmi Mediaset per parlare del suo percorso nel reality show e della sua situazione sentimentale: prima con Elisabetta Gregoraci (cosa mai decollata per volere dell’ex moglie di Flavio Briatore), poi con Giulia Salemi.

Proprio alcuni filmati mostrati in diretta da Alfonso Signorini in cui la famiglia Pretelli si diceva entusiasta per l'amicizia speciale di Pier con Elisabetta Gregoraci e 'criticava' il flirt con Giulia Salemi hanno fatto sbottare Pierpaolo. "Non mi conoscono! Basta, alla fine penso che non mi conoscono sul serio", è sbottato durante la diretta della scorsa settimana.















"Io stavo male per un sentimento che dall'altra parte non c'era. Adesso che sto bene mi fanno questo? Non vedono che ho gli occhi felici? – aveva detto – Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque io voglio al mio fianco. Avevo avvisato mia madre e mio fratello e invece mi hanno deluso. Mio fratello che vive con me e siamo sempre insieme non avrebbe dovuto fare tutto questo. Mi chiedo solo perché l'ha fatto?! Da lui non me l'aspettavo, non sto bene adesso".















“Mio fratello sa bene come la pensavo – ha continuato Pier, come riporta Biccy – Lui è più giovane e poteva capirmi meglio e invece ha sbagliato. La mia famiglia non ci ha capito nulla. Secondo me non guardano il GF Vip, ma Forum e Beautiful. Non dovevano dire quelle cose, ma poi in pubblico davanti a milioni di persone. Tu mi fai del bene, mio fratello adesso no, nell’intervista non ha fatto il mio bene. Sono loro che non riescono a capire e a guardare oltre. Il secondo imbarazzo del 2021, prima mia madre e adesso mio fratello, non ci voglio nemmeno pensare”.

"Gli ho detto 'non esponetevi, non vi intromettete nelle cose mie, non andate in tv'. Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto prima che entrassi. Mi sento in difficoltà adesso. Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che ca**o hanno combinato? Come cavolo gli è venuta in mente questa cosa? Per me è pure follia. Non l'accetto questa cosa non ce la faccio. Non gli permetto nemmeno di intromettersi nel mio ruolo da genitore, perché a lui provvedo io e non loro", la conclusione.









Nonostante la sbroccata di Pierpaolo Pretelli, la famiglia si è ben guardata dal restare a casa e domenica 17 gennaio la mamma è stata ospite del Live della D’Urso. Il tema è noto, si parla ancora di Pier, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, ex gieffina tanto amata dalla famiglia Pretelli. Dopo una serie di sviolinate all’ex di Briatore, Giacomo Urtis, ospite anche lui in studio, si lascia scappare una battuta che in pochissimo tempo è diventata virale.

Nella clip riproposta anche dalla pagine Ghetto Trash, si sente il chirurgo esclamare: “Barbara lei si vedeva già a Montecarlo”. Inevitabile la marea di commenti a sostegno di Urtis: “Urtis che esprime il parere di tutta Italia in una frase”, “Giacomo bocca della verità”, “E meno male che il figlio ha detto più volte che avrebbe preferito che stessero fuori dai programmi… mah, il rispetto!”, “Ma che ridicoli che siete…ormai si può dire che te e tuo figlio fate coppia fissa ormai tra i divani di Barbara…cosa vi piaceva di più da Elisabetta , la casa a Montecarlo, i soldi?”.

