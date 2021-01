Tommaso Zorzi è lapidario. Divertente, acculturato e intelligentissimo, ma il suo humor non conosce pietas. Nell’ultimo periodo Tommy sembra essere diventato sempre più intollerante nei confronti della coppia ufficiale del GF Vip. Qualcuno ha osato insinuare fosse per invidia, qualcun altro (molti) invece gli dà ragione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i piccioncini del Grande Fratello Vip, sono elemento controverso di questa edizione: li si ama o li si odia, le mezze misure non sono contemplate. Ad ogni modo già tanti vipponi all’interno della Casa hanno scelto da che parte stare, leggiamo assieme le parole poison di Tommaso Zorzi. (Continua dopo le foto)





























“A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L’interesse è volto solo alla coppia”. Questa la frase da cui qualche giorno fa era partita la critica di Tommaso Zorzi nei confronti di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.“Da quando sta con Pier si sente la regina del castello… vero o no? E tutto quello che la fa sentire meno della regina non le va bene. Io da quando Pier sta con lei lo frequento pochissimo. Ma non perché lo voglio frequentare pochissimo, ma perché lui è meno presente. Tutto quello che vuole fare è con lei e basta. Ma va benissimo, però“. Poi poco dopo il confronto tra Tommy e Giulia, in cui lei stessa ha rivelato: “Mi sento sempre punzecchiata e non capita da te, io ci soffro, passi molto più tempo con Cecilia”. (Continua dopo le foto)









Il rapporto con Tommaso è l’elemento scatenante del malessere di Giulia.

Provate a vederla come un rapporto fratello sorella, entrambi prime donne, con lei che lo ama e lo subisce perché ha aspettative non corrisposte. Vita reale non fiction. #gfvip — Matteo Evandro Manzini (@ipertao) January 17, 2021

Rivelazione a cui Tommaso Zorzi è risultato leggermente insofferente: “Non ho capito… Tu sei stata male e cosa hai fatto per dimostrare alla gente che sei stata male?”. Così quando lei gli ha risposto: “Non devo dimostrarlo. Se una persona ci tiene se ne accorge da sé”, Tommaso ha continuato risentito: “Oltre che frasi di baci Perugina possiamo andare oltre?”. Un legame, quello tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi che è stato sviscerato su Twitter anche da Matteo Evandro, grande amico di Giulia Salemi. “Il rapporto con Tommaso è l’elemento scatenante del malessere di Giulia. Provate a vederla come un rapporto fratello sorella, entrambi prime donne, con lei che lo ama e lo subisce perché ha aspettative non corrisposte. Vita reale non fiction”.

“Mi ha tradito, è scappata con un altro”. GF Vip, una bufera si abbatte su Stefania Orlando. A parlare è proprio ‘lui’