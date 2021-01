Tra le tante storie che sono state raccontate a C’è Posta per Te è emersa quella di Francesco che ha scelto il programma di Maria De Filippi per tentare di recuperare il rapporto con la moglie Susy. Al centro della vicenda il più classico dei motivi di crisi: un tradimento. Francesco, che viene dalla frazione Abatemarco del Comune di Montano Antilia, provincia di Salerno, fa il cuoco. E proprio sul posto di lavoro ha conosciuto una ragazza

Tra Francesco e la collega c'è stata una relazione intima. Francesco lo ha raccontato alla moglie Susy. Questa, però, ha fatto una scoperta piuttosto amara: tra i due c'è stato, infatti, un ritono di fiamma. Altro che scappatella o momento di distrazione dopo 12 anni tra fidanzamento e matrimonio. La trentaquattrenne, madre di un figlio, ha trovato dei messaggi piuttosto espliciti del partner dell'amante…















La storia è ricca di colpi di scena. Il compagno dell'amante, dopo aver scoperto il tradimento, si è recato nel ristorante dove lavora Francesco, ne è nata una colluttazione e l'uomo ha dato a Francesco un pugno. Subito dopo Susy, evidentemente arrabbiata da quanto emerso e incinta per la seconda volta, ha provocato il marito, dicendogli di voler dare alla futura figlia il nome dell'amante. La situazione è ben presto precipitata e la rottura è apparsa definitiva allorquando Susy ha perso la figlia e chiesto la separazione.















Eppure Francesco e Susy si conoscono da una vita. Da compagni alla scuola elementare i due si sono fidanzati e dopo otto anni si sono sposati. Subito dopo è nato Roberto. Tutto andava per il meglio, poi il tradimento. L'uomo, a C'è Posta Per Te, è apparso realmente pentito: "Ti ho tradito e ti ho ferito come mamma e questo è un enorme peso che porto sulla mia coscienza". Francesco ha quindi dichiarato: "Abbiamo fatto grandi sacrifici e vederli volare via così è un grande dolore".









Il cuoco ha poi aggiunto che gli mancano tantissimo le coccole della moglie e non poter giocare con il figlio. Susy, dal canto suo, ha spiegato: “Faccio fatica a riconoscerlo dopo quello che ha fatto. Entrambi siamo cresciuti con dei valori ed anche per lui la famiglia è importante”. Dopo una battuta di Maria De Filippi che ha definito l’amante un po’ troppo disinvolta e ha dichiarato che Francesco non le sembra un traditore seriale, ecco la svolta. Susy ha deciso di aprire la busta e di perdonare il marito con queste parole: “Lo faccio per il bene di mio figlio. Credo che nella vita tutti commettono degli errori e che una seconda possibilità va sempre data”.

