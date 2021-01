“Hai fatto una figura di m***”. C’è Posta per te, mai vista una Maria De Filippi così: è la prima volta che se la prende con un ospite

Maria De Filippi, la notizia colpisce. Si legge su Leggo.it le ultime novità che riguardano la puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi andata in onda il 16 gennaio. Un appuntamento televisivo, il secondo per la nuova edizione, che ha riscosso un successo senza pari. Eppure a poche ore di distanza, ecco il retroscena. Maria non si trattiene e in diretta dice tutto.

La storia ha colpito tutti, persino la padrona di casa che si è lasciata andare a una considerazione in diretta tv. In studio la storia ha colpito tutti e viene raccontata dal diretto interessato con queste parole. Poi il commento di fronte le telecamere di Maria De Filippi, sena fare troppi giri di parole. La conduttrice, diciamolo, non si è trattenuta. (Continua a leggere dopo la foto).















La storia è quella di un amore nata in tenera età, ma è anche il racconto di un tradimento da parte del marito della donna: “Non ero mai stato con nessun’altra donna una mia collega del ristorante ha iniziato a provarci e alla fine ho ceduto. Ci siamo visti per un po’ di tempo. Poi il marito di lei mi ha picchiato e mia moglie ha scoperto tutto. Mi ha lasciato e ha perso la bambina che aspettava”. (Continua a leggere dopo la foto).















I tentativi mossi da parte di Maria sono stati tanti al fine di convincere la ragazza a perdonare il marito: “La collega faceva la scema, lui c’è cascato”. Ma la diplomazia di Maria viene commentata da alcuni utenti su Twitter, dove non tutti sono apparsi d’accordo con la posizione presa dalla conduttrice: “Non è giusto dare la colpa all’amante, è lui ad aver sbagliato”, afferma qualcuno. (Continua a leggere dopo le foto).









Ma la padrona di casa non è certo andata per il sottile, dicendo proprio davanti alle telecamere cosa pensava realmente: “Ti ha menato il marito e ti ha scoperto tua moglie. Hai fatto una figura di m*** dopo l’altra”. Maria lo ha detto e la storia ha avuto un lieto fine. Infatti, fortunatamente la ragazza si è convinta a perdonare il marito e ha aperto la busta. Merito anche di Maria?

