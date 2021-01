Pochi giorni fa, nel giardino della casa più spiata d’Italia Giulia e Pierpaolo avevano discusso insieme ad Andrea Zelletta e Andrea Zenga di quello che sarà o potrà essere il futuro della coppietta nata all’interno del loft di Cinecittà. Giulia, coinvolgendo i due Andrea, aveva detto.

"Secondo me lui deve stare tranquillo perché ha una serenità familiare, ha delle cose belle che lo aspettano fuori. Per quanto mi riguarda io sono serena". Andrea Zelletta si incuriosisce rispetto alla questione e chiede loro: "Ma voi come vi vedete fuori?". "Bene", risponde la Salemi. "Stavamo pensando chi dei due sarà più a Roma o a Milano. Io quando uscirò la notte non potrò andare, ma la mattina vorrei andare a prenderlo (si riferisce al figlio Leo, avuto dalla sua ex Ariadna Romero, ndr) per portarlo a scuola".















Ma di convivenza, per ora, non se ne parla. "Stiamo parlando di una conoscenza di 28 giorni, da qui a una convivenza… un attimino. Lo step numero uno è l'impatto con la realtà, la mia routine e la sua routine come si incastrano. Io a prescindere da Pierpaolo avevo comunque deciso di stare un periodo a Roma, l'avevo detto a tutti, tutti lo sapevano nella casa. Io penso che ci incastreremo molto bene".















Una discussione che aveva provato Giulia Salemi, entrata in crisi come la notte scorsa. Stavolta sl'è presa con Tommaso Zorzi (reo di aver fatto dell'ironia sul suo rapporto con Pretelli), con Adua Del Vesco (che non si sarebbe accorta che era abbattuta) e con Pierpaolo (pure lui non si sarebbe reso conto del suo malessere). "Io mi spendo per gli altri, ma gli altri non si spendono per me. Ora basta, anche io mi farò gli affari miei. Gli altri sono egoisti, io mi do ma non ricevo", spiega.











La settimana scorsa la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stata messa in crisi da un gossip urlato (letteralmente) fuori dalla Casa di Cinecittà. All’improvviso una voce ha messo in guardia Pierpaolo perché Giulia fuori sarebbe fidanzata con un certo Alessio. Lei aveva prontamente smentito un presunto legame con un certo Alessio, dicendo di non conoscere nessuno con quel nome. E il modello, nonostante abbia creduto alle parole della gieffina, era comunque apparso un po’ perplesso e spiazzato da tale situazione.

