“Purtroppo adesso è tardi!”. C’è posta per te, Salvo non vede il padre da anni e lui si presenta in trasmissione… la reazione del ragazzo

Una bella e dolce puntata quella di C’è Posta Per Te del 16 gennaio 2021. Maria ha raccontato la storia del giovane diciottenne Salvo e il suo papà, scomparso da 5 anni dalla sua vita. Maria De Filippi, durante il consueto giro di domande riguardanti il rapporto tra Salvo e suo padre, ha chiesto al giovane protagonista della storia cosa ne pensasse del fatto che il padre avesse atteso così tanto tempo prima di provare ad essere un padre, e a questa domanda Salvo ha risposto in maniera molto decisa: “Adesso è tardi per fare il padre”. Salvo ha però alla fine deciso di aprire la busta, magari nell’ottica per cui, vista la giovane età, c’è tutto il tempo di costruire un rapporto.

A questo punto è intervenuto il papà di Salvo che, dopo essersi diviso dalla moglie anni prima, ha dapprima cercato di costruire un rapporto con il figlio, oggi diciottenne, decidendo però di ritirarsi da quest’ultimo cinque anni fa, di fronte ad una richiesta del figlio che non era in grado di assolvere. Maria De Filippi ha deciso di dedicargli uno spazio proprio perchè si è resa conto che quella dell’uomo è una storia triste, fatta del rimpianto di aver ceduto alle paure e ai dubbi. (Continua a leggere dopo la foto)















Il giovane, sua ammissione, vedeva il papà come un estraneo, come la persona che era preposta al soddisfacimento materiale e nient’altro, vista che la distanza e il poco tempo a disposizione non hanno contribuito. Salvo inoltre è affetto sin dall’infanzia da una patologia che lo costringe a frequenti controlli e ad un’alimentazione molto controllata e invariabile, motivo per cui la madre non ha mai lasciato al padre troppo tempo per godersi il figlio. (Continua a leggere dopo la foto)















A quel punto la padrona di casa ha ospitato Salvo, invitato dal padre in trasmissione dopo cinque anni durante i quali l’uomo si era ritirato perchè si sentiva come sola presenza materiale e nient’altro. (Continua a leggere dopo la foto)











Salvo è sembrato molto restio all’inizio ad accettare la richiesta di assoluzione del padre, perchè riteneva che l’uomo avesse dovuto assolvere da sempre ai suoi doveri di padre, rendendosi conto che la sola parte materiale non bastava, e confessando di aver spesso cercato di informarsi sul padre cercando di capire i motivi per cui non c’era. Salvo però, alla fine, non ha ceduto all’orgoglio e, anche esortato da Maria De Filippi, ha deciso di aprire la busta e di dare un’opportunità a lui e al padre, un primo passo verso un futuro diverso.

Ti potrebbe anche interessare: “Hanno svelato tutto!”. Colpo di scena al GF Vip, fuori dalla Casa urlato il gran segreto: vipponi sotto choc