Prosegue senza sosta l’avventura dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Nella Casa più spiata d’Italia non è comunque tutto rose e fiori, visto che nelle ultime ore è caduto in una profonda crisi uno dei candidati alla vittoria, ovvero Tommaso Zorzi. Ha ricevuto un messaggio aereo dai suoi fan, ma nonostante questo il suo umore è ormai sotto i tacchi e si fa sempre più insistente la voce che possa abbandonare il reality show. Il ritiro sarebbe più vicino che mai, per la tristezza dei fan.

Inoltre, Samantha De Grenet si è sfogata con Cecilia Capriotti, ammettendo di aver ricevuto una pessima accoglienza i primi giorni del suo ingresso. Ma ciò che è accaduto stavolta va oltre ogni logica e ha sconvolto del tutto i concorrenti. Ciò che è stato ascoltato dall'esterno della Casa ha decisamente creato un precedente. Non era mai successa una cosa simile e questo colpo di scena inaspettato aggiunge ulteriore pepe alla trasmissione. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando.















Qualche seguace del programma condotto da Alfonso Signorini ha voluto fare uno spoiler incredibile, gridando ai vipponi: "Il GF Vip finisce il 26 febbraio". In quel momento, all'interno del giardino c'erano tre concorrenti: Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. E la reazione soprattutto dell'ex velino di 'Striscia la Notizia' è stata pazzesca. Il giovane è rimasto decisamente senza parole, mostrando tutta la sua sorpresa per quella incredibile rivelazione che cambia tutto.















Sembra proprio che Pierpaolo, ma anche Maria Teresa e Giulia, abbia compreso esattamente quelle parole provenienti da fuori. I tre però sono rimasti in silenzio ed hanno evitato di comunicare quella notizia agli altri inquilini. Non a caso sono stati convocati immediatamente in confessionale, anche se non si è a conoscenza di ciò che è stato detto loro dagli autori. Presumibilmente sono stati invitati a non svelare quel segreto. L'alternativa è che la redazione ha smentito quella voce.









🚨🚨 Fuori urlano che il programma finisce il 26 febbraio. Non è un’esercitazione. Ripeto, non è un’esercitazione #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2Vje2kPwos — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021

Tornando a Samantha De Grenet invece, queste sono state le sue rivelazioni alla Capriotti: “Il mio ingresso è stato massacrato. Se penso all’inizio sarei voluta scappare subito. In realtà più che una lite è stata una discussione inutile sulle spugnette, dopo che io ho detto a Tommaso la tua amica è una matta. Non è stata una lite che dici, mamma mia quante se ne sono dette”.

