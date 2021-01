Puntata di ‘Amici’ super incandescente quella andata in onda nel pomeriggio di sabato 16 gennaio. Inevitabilmente si è parlato dell’incredibile episodio accaduto nelle scorse ore con protagonista Alessandra Celentano. Come vi abbiamo riferito in un articolo precedente, l’insegnante di ballo si è scagliata contro la ballerina Elena D’Amario. Lo scontro è avvenuto in sala prove, mentre si stava esibendo l’alunna Rosa. E in puntata è successo ciò che tutti ipotizzavano alla vigilia.

Lorella Cuccarini, rientrata fisicamente dopo aver sconfitto il coronavirus, ha avuto una lite accesissima con la collega. Sono volati gli stracci, con Maria De Filippi che è stata poi costretta a intervenire per cercare di riportare la situazione alla normalità. Lorella ha iniziato la sua invettiva così: "Cacciando Elena dalla sala ha mancato di rispetto anche a me. Io ho mandato Elena, quindi hai mandato via anche me". Poi però sono arrivate vere e proprie accuse contro la Celentano.















L'ex conduttrice de 'La Vita in diretta' ha puntato il dito contro la nipote di Adriano Celentano: "Tu lo hai fatto per umiliare Rosa. Ti stimo come professionista, però come succede in amore i rapporti quando sono tossici vanno stroncati. Da domani in sala prove ci andrò io. Non posso permettere che ci sia una vessazione di questo tipo. Questo è bullismo". A quel punto, Alessandra si è immediatamente difesa respingendo del tutto quelle gravissime accuse ai suoi danni.















La Celentano ha quindi replicato: "Mi hai mandato la tua assistente a fare non so cosa. Si intromette senza nessuna richiesta con tono indisponente, troppo arrogante e troppo insistente. Ma poi ripeto, il discorso di cacciare Elena è perché è stata insistente. Lei è lei, tu sei tu. Ti prego la prossima volta di chiamarmi e di metterla in riga, visto che lavora per te". Elena ha detto di essere intervenuta perché l'insegnante stava trattato malamente Rosa. E Alessandra ha minacciato di andarsene.









Maria De Filippi ha comunque difeso la D’Amario: “Io vedo Rosa che danza, tu che urli le correzioni, urlando Rosa va nel pallone ulteriormente. Elena che in quel momento è Lorella e siccome insegna tutti i giorni, umanamente si sente coinvolta nel vedere Rosa in difficoltà. Ti dice: ‘Le lasci il tempo di metabolizzare, non le urli’. Quando tu hai i tuoi metodi e i modi non ti rendi conto. Elena è stata educata”.

