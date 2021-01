Tommaso Zorzi è uno dei candidati alla vittoria finale del ‘Grande Fratello Vip’. La sua allegria e la sua determinazione hanno subito conquistato i telespettatori, che gli regalano una marea di voti. Dopo aver vissuto un periodo negativo causato dall’uscita di scena di Francesco Oppini, del quale si era invaghito del tutto, è riuscito a superare quelle difficoltà emotive ed ha attraversato periodi molto felici. Tra risate, canti e balli ha fatto divertire coinquilini e pubblico.

Eppure adesso qualcosa non sta andando nel verso giusto perché negli ultimi giorni è apparso cambiato radicalmente. Quel bellissimo sorriso sul volto dell’influencer è scomparso quasi completamente e da casa si stanno preoccupando moltissimo. Nonostante abbia tentato in tutti i modi di tenere alto il suo morale, stavolta il giovane sembra davvero molto abbattuto. E si paventa anche una clamorosa ipotesi, che cambierebbe totalmente anche gli scenari del reality show. (Continua dopo la foto)















La permanenza lunghissima nella Casa più spiata d’Italia sta facendo sentire i suoi effetti negativi e stavolta Tommaso sembra risentirne più di tutte le altre volte. Troppi i mesi passati rinchiuso con i compagni di avventura e la stanchezza sta ormai prendendo il sopravvento. A tal punto che si vocifera sempre con più forza che potrebbe ritirarsi dalla trasmissione. L’annuncio potrebbe addirittura arrivare nella prossima puntata in diretta del ‘GF Vip’, ma i fan si augurano di no. (Continua dopo la foto)















Vedendolo completamente apatico e triste, i suoi ammiratori gli hanno regalato un messaggio aereo. Il velivolo, sorvolato nella giornata del 16 gennaio, portava con sé la seguente scritta: “TZ the best is yet to come, a star is born #fan”. Quindi, gran supporto e richiesta a gran voce di non mollare proprio adesso, a poche settimane dalla fine del programma. Eppure in lui non c’è stata la reazione che tutti si aspettavano, infatti sul suo viso l’angoscia e la tristezza sono rimaste identiche. (Continua dopo la foto)









Zorzi è entrato in crisi da quando Samantha De Grenet ha detto che forse prolungheranno il reality si 1 o 2 settimane: “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo”.

