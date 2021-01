“Anche io positiva”. Amici, torna Lorella Cuccarini ma ora un’altra prof ha il Covid: “Spero di tornare presto”

Amici di Maria De Filippi, la rivelazione in diretta. Un altro caso di positività al Covid nello studio. Come ben si sa, Lorella Cuccarini è stata sostituita da Elena d’Amario e dopo momenti di apprensione finalmente si è negativizzata. Non più collegamenti da casa, ma presenza in studio anche se da lontano, seduta al suo posto dietro la cattedra di ballo.

Non è stata la sola a essere stata colpita dal virus. Dopo Lorella Cuccarini anche Anna Pettinelli è risultata positiva al Covid. Per quest'ultima è previsto dunque il collegamento da casa, proprio come è accaduto per la collega ormai fuori pericolo. L'atmosfera rimane comunque tesa, seppur sotto controllo. Il collegamento da casa permette di rassicurare il pubblico sullo stato di salute, che non sembra preoccupare.















Ovviamente non poteva mancare il caloroso 'bentornata' alla Cuccarini da parte della padrona di casa Maria De Filippi che ha salutato Lorella pur mantenendo la distanza. Poi però la stessa ha comunicato con la Pettinelli, apparsa in uno schermo. Anna ha preso così parola spiegando nel dettaglio: Quello che ha avuto Lorella ce l'ho io. Stiamo combattendo".















Per poi aggiungere: "Spero di tornare presto". A contagiare la collega non è stata Lorella Cuccarini. Tutto è stato specificato in diretta: "A sapere chi è stato. L'importante è esserci", ha risposto la Pettinelli. Fortunatamente la situazione è sotto controllo e il ritorno della Cuccarini può fungere da buon auspicio, posto che il pubblico ha assistito allo scontro tra la dua sostituta e la Celentano.









Infatti, Elena D’Amario al posto della collega, che ha assistito alle frequenti osservazioni di Celentano sul modo di ballare dell’allieva, ma l’intervento di Elena non è per nulla piaciuto ad Alessandra Celentano: “Non sei qua per fare l’avvocato difensore”, ha tuonato: “Non è nuovo, lei studia da non so quanto tempo. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto”.

