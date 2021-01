Non ha avuto un impatto facile Samantha De Grenet nel reality show ‘Grande Fratello Vip’. Ricorderete infatti il litigio furibondo avuto inizialmente con la coinquilina Stefania Orlando e le parole anche pesanti utilizzate dalla prima nei confronti della conduttrice. All’epoca dei fatti c’era anche chi aveva chiesto l’eliminazione di Samantha dal programma, cosa che però non è avvenuta. Adesso si sta piano piano ambientando sempre di più, ma i ricordi di quelle fasi sono ancora vivi.

In quel periodo aveva anche criticato alcuni compagni di avventura, accusati di non tenere in ordine e pulita la Casa in cui vivono. Adesso ha voluto fare un bilancio di quei momenti vissuti ad altissima tensione ed ha ammesso di essere stata vicina a prendere una decisione clamorosa. Ne ha parlato con Cecilia Capriotti ed ha detto a quest'ultima che è stato difficilissimo andare avanti. Le frasi usate dalla De Grenet sono molto significative e fanno comprendere il suo disagio.















Parlando con l'attrice, la presentatrice televisiva di 50 anni si è sfogata in questo modo: "Il mio ingresso è stato massacrato. Se penso all'inizio sarei voluta scappare subito. In realtà più che una lite è stata una discussione inutile sulle spugnette, dopo che io ho detto a Tommaso la tua amica è una matta. Non è stata una lite che dici, mamma mia quante se ne sono dette. Io mi sono sfogata dopo perché ero piena, non avevo più voglia". La Capriotti ha cercato subito di tranquillizzarla.















Cecilia Capriotti ha confessato che la sua presenza nel programma è di primaria importanza. Grazie al suo modo di fare, è in grado di essere protagonista ed è proprio questo che serve per restare all'interno dello stesso: "Sei una che crea dinamiche. Te ne volevi andare?". E Samantha ha risposto: "Subito ti fanno passare per quella che non sei. Ti dicono che rubi la cucina, ti dicono cose che non hai detto". Servirà dunque ancora un po' di tempo per dimenticare del tutto quei fatti.









Recentemente Samantha De Grenet ha pronunciato una frase che è andata un po’ oltre i paletti definiti dal buon gusto. Il soggetto in questione l’instagrammer Carima, con la quale ha avuto una bruttissima discussione e una caduta di stile, durante la diretta del GF Vip. Sui social è impazzata l’idea che Alfonso Signorini possa invitare, come già più volte da richiesto da lei, Carima per un confronto diretto.

