Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono – al momento – l’unica coppia nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-persiana e l’ex velino di Striscia la notizia sono molto vicini e hanno deciso, nelle scorse settimane, di lasciarsi andare ai propri sentimenti e di viversi. Tutto quello che accadrà alla fine del reality (che terminerà il 26 febbraio) sarà un altro capitolo della loro storia. Al momento vogliono viversi la loro storia sotto gli occhi delle telecamere.

Nel giardino della casa più spiata d’Italia Giulia e Pierpaolo hanno discusso insieme ad Andrea Zelletta e Andrea Zenga di quello che sarà o potrà essere il futuro della coppietta nata all’interno del loft di Cinecittà dopo che il buon Pretelli aveva flirtato con Elisabetta Gregoraci per ben tre mesi, senza però alla fine combinare nulla con lei. (Continua dopo la foto)















Giulia, coinvolgendo i due Andrea, dice loro: “Secondo me lui deve stare tranquillo perché ha una serenità familiare, ha delle cose belle che lo aspettano fuori. Per quanto mi riguarda io sono serena”. Andrea Zelletta si incuriosisce rispetto alla questione e chiede loro: “Ma voi come vi vedete fuori?“. “Bene”, risponde la Salemi. “Stavamo pensando chi dei due sarà più a Roma o a Milano. Io quando uscirò la notte non potrò andare, ma la mattina vorrei andare a prenderlo (si riferisce al figlio Leo, avuto dalla sua ex Ariadna Romero, ndr) per portarlo a scuola”. (Continua dopo la foto)















Andrea insiste, visto che i due non hanno evidentemente capito dove voglia portarli il loro coinquilino e, nello specifico, rivolgendosi a Pretelli, incalza: “Io intendo dove vedi e come vedi il tuo futuro. Pensi sia Roma?”. E Pierpaolo ribatte: ““Ad oggi sì, voglio fare il papà, la mia priorità è lì”. Giulia è assolutamente d’accordo con lui, il suo bambino viene prima di tutto e di tutti. E aggiunge: “Io sono un ibrido, sono una ragazza col trolley. Non ho prerogative”. Della serie: nessun problema, mi trasferisco io a Roma. (Continua dopo la foto)









Tuttavia quando si parla di convivenza i due frenano. Mentre Andrea Zelletta parla, Giulia Salemi lo ferma e dice: “Stiamo parlando di una conoscenza di 28 giorni, da qui a una convivenza… un attimino. Lo step numero uno è l’impatto con la realtà, la mia routine e la sua routine come si incastrano. Io a prescindere da Pierpaolo avevo comunque deciso di stare un periodo a Roma, l’avevo detto a tutti, tutti lo sapevano nella casa. Io penso che ci incastreremo molto bene”.

