Caduta Libera è il game show condotto da Gerry Scotti e prodotto da Endemol Shine Italy. In ogni puntata un concorrente è al centro di una pedana, sopra una botola pronta ad aprirsi e ad “accoglierlo” alla prima risposta sbagliata. Contro di lui dieci sfidanti, posizionati su dieci botole uguali. Il concorrente, di volta in volta, sceglie un avversario da sfidare e deve superare una serie di duelli a suon di domande.

Anche ieri il programma ha fatto compagnia al pubblico del piccolo schermo con una nuova puntata e anche un certo imbarazzo del conduttore. Don Andrea ha lasciato il segno per ben due volte: ha battuto la campionessa in carica e si è reso protagonista di una nei confronti di Barbara D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)















Don Andrea Rabassini ha fatto la sua prima apparizione il 7 settembre. Solo l’11, però, è riuscito a diventare campione del quiz di Canale 5. Da quel momento non se n’è più andato, riuscendo a vincere 25mila euro. “È bello vedere qui don Andrea. In quanto telespettatore, in quanto essere umano, in quanto abitante dell’Italia ha tutto il diritto di partecipare a Caduta Libera”, aveva detto Gerry Scotti nell’accogliere don Andrea. (Continua a leggere dopo la foto)















Il don è tornato e dopo aver scalzato dal podio la campionessa in carica si è reso protagonista di una piccola gaffe. “Per venire qui hai dovuto fare qualche richiesta particolare alla chiesa?’’, ha chiesto Gerry. “Sei talmente tenuto in considerazione dai vertici che per venire qui basta dirlo al parroco. Io non lo sono, quindi ho chiesto a lui” , ha detto don Andrea poco prima di tirare una frecciatina a Carmelita. (Continua a leggere dopo la foto)









“Se avessi dovuto andare dalla D’Urso dovevo chiedere il permesso. Non ce ne voglia Barbara, però è un altro stile di programma”. Grazie alla professionalità Gerry è subito uscito dall’impasse sdrammatizzando: “Mi metti in imbarazzo… Barbara sta scherzando!”, ha detto sorridendo il conduttore.

“Ma vaff***, adesso basta!”. Armando Incarnato perde la ragione, il cavaliere di UeD è un fiume in piena