Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, “cosa succede dietro le quinte del GF Vip”

Che Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia non corra buon sangue è stato evidente sin dalla prima puntata del GF Vip. La prima in Casa, da concorrente, la seconda in studio come opinionista si sono scontrate più e più volte. E la situazione non è migliorata quando la conduttrice e showgirl calabrese ha deciso di uscire dal reality andando quindi a raggiungere il gruppo degli eliminati durante le dirette.

Tra le tante liti accese, quella che ha avuto più strascichi è sicuramente quella in cui Antonella ha dato della ‘gatta in calore’ a Elisabetta per il suo atteggiamento con Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci non l’ha mandata giù e settimane dopo, quando era già in studio, Alfonso Signorini ha anche ripreso la sua opinionista per quella espressione. (Continua dopo la foto)















Ma le cose non sono certo migliorate e di fatto per Antonella Elia ogni occasione è buona per attaccare Elisabetta Gregoraci e viceversa, tra frecciatine e commenti antipatici. Ma quello che tutti si sono chiesti è: la loro rivalità è reale oppure è stata gonfiata a favore di share? Beh, pare che sia tutto vero e che anche a telecamere spente le due non si sopportino. (Continua dopo la foto)















Come riporta il sito Biccy, Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha rivelato quello che succede tra le due dietro le quinte. “Quello che accade durante i neri del GF Vip è una sorta di altro reality. Succedono molte cose, va in onda davvero un altro GF. Pupo ad esempio saluta con tanto affetto un’ex gieffina in particolare e parlo di Sonia Lorenzini”, ha raccontato il giornalista. (Continua dopo le foto)











E poi: “Non si salutano invece e non si guardano mai in faccia Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, ma neanche per scherzo. Antonella saluta tutte le concorrenti appena arriva e salta di proposito l’ex di Briatore e lo fa apposta. Fa finta proprio che sia invisibile ed Elisabetta non fa una piega, ripaga non scambiando lo sguardo. Nemmeno un’occhiata tra queste due donne. Nel backstage c’è un altro programma. Se mettessero le telecamere ci divertiremmo tutti quanti fidatevi”.

