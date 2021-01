Nella giornata di venerdì 15 gennaio è andata in onda l’ultima puntata settimanale di ‘Uomini e Donne’, che ha visto arrabbiare tantissimo l’opinionista Tina Cipollari. Ovviamente chi l’ha fatta arrabbiare è stata Gemma Galgani, la quale non si sbilanciava su Maurizio Guerci. Dopo aver insistito per un po’, ha asserito: “Vado al commissariato più vicino per diffidare Gemma. La denuncio per danni fisici e psicologici. Da sentirsi male, una puntata simile. Mi si è alzata la pressione al massimo”.

E Maria De Filippi ha poi dovuto fare un intervento per calmarla: "Tina, basta. Gemma farà quel che ha voglia. Calmati". In queste ore però ad aver perso le staffe non è stata solamente Tina, ma anche un altro grande protagonista del dating show: Armando Incarnato. Non si è infuriato in studio, ma sui social network. Non ha resistito e dopo aver letto continue offese nei suoi confronti, ha completamente perso la ragione ed ha iniziato ad inveire. Una vera e propria bomba sganciata online.















Nei giorni scorsi ha avuto uno scontro furibondo con la dama Brunilde e in tanti si sono schierati dalla parte della donna. Sui social ha quindi subito numerosissimi attacchi, che non ha lasciato senza risposta. Ha allora deciso di affidare uno sfogo su Instagram, dove ha precisato innanzitutto di essere un uomo sincero, leale ed educato. Poi, dopo queste prime sue considerazioni, ha reagito malamente iniziando ad inveire contro tutti quegli hater che non lo lasciano in pace.















Una volta letti alcuni messaggi pesanti nei suoi confronti, Incarnato è sbottato del tutto: "Leggo commenti del ca…o ovunque. E lì non ti resta altro che il vaff….o. Ma quanto vi sta sul ca…o questo Armando eh? E soprattutto mi chiedo: ma come ca…o lo vedete il mondo? Per caso è quadrato?". Gli hanno inoltre fatto notare un errore grammaticale e un utente lo ha nuovamente bacchettato: "Ogni volta che apri la bocca un maestro ha una crisi esistenziale". E non ci ha visto più.









Armando ha risposto anche a questo hater: “Senti, ma non rompere il ca…o tu e il t9”. Colui che lo ha criticato ha invitato il cavaliere di ‘Uomini e Donne’ a calmarsi e lui ha aggiunto: “Ma quale calmo, ogni volta l’accento, la virgola, il punto, lettera grande e lettera piccola. Oooo, bastaaaaa”. Una vera e propria furia incontenibile. E no, Incarnato non è proprio sereno.

