La conduttrice Bianca Guaccero è stata al centro di diverse voci di gossip negli ultimi giorni, che l’avrebbero vista vicina al comico Luca Bizzarri. Queste indiscrezioni sono state talmente insistenti che Jonathan Kashanian, durante ‘Detto Fatto’, è stato costretto a chiederle lumi sulla vicenda. La donna non ha avuto remore nel rispondergli ed ha ammesso di non aver capito come mai siano usciti questi rumor. Ha poi aggiunto che tra i due è comunque nata una bella amicizia.

La Guaccero ha infatti detto: “Non lo so perché hanno scritto questa storia né come è nata. Io Luca non lo conosco personalmente. Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram e siamo diventati amici, ci siamo anche presi in giro sui regali di nozze su come rimandarli indietro, visto che non ci sposiamo più”. Nella puntata di venerdì 15 gennaio si è invece concretizzato un momento molto commovente, che ha visto protagonista lei. Si è trattato di un gesto che ha davvero emozionato tutti. (Continua dopo la foto)















Il 15 gennaio la Guaccero ha compiuto 40 anni ed ha ricevuto durante l’appuntamento quotidiano con ‘Detto Fatto’ dei regali meravigliosi. Ma è stato soprattutto il dono della piccola Alice di 6 anni, la sua adorata figlia. Inoltre ha avuto una bellissima torta, donata in occasione del giorno più bello dell’anno per la conduttrice Rai. Ma è quando ha visto quel bellissimo gesto della bimba che non è proprio riuscita a contenersi e sul suo volto sono apparse lacrime di emozione. (Continua dopo la foto)















Si trattava di un disegno in cui erano presenti i suoi personali auguri di buon compleanno. Questo il commento di Bianca: “Sì, è straordinario l’amore per la mia bambina, grazie amore della mia vita. Molto probabilmente il mio compleanno lo festeggio qui perché vista la situazione non potrò festeggiarlo con la mia famiglia”. Poi ha fatto ulteriori commenti quando sono state mostrate immagini dei suoi tre anni di presentazione del programma. Una giornata indimenticabile. (Continua dopo la foto)









La Guaccero ha concluso così il suo intervento: “Qui dentro le cose più belle che ho vissuto sono l’onestà e la verità. Si può sbagliare, ma l’importante è andate avanti con onestà e verità. Non mi aspettavo di ricevere tutto questo amore”. Davvero fantastici i momenti vissuti dalla padrona di casa di ‘Detto Fatto’, che non poteva chiedere di meglio in questa sua giornata di compleanno. E tutti i telespettatori commossi.

