Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad alcuni commenti su Pierpaolo Pretelli nelle scorse ore. Parlando con una preoccupatissima Giulia Salemi, che teme possano esserci ripensamenti da parte dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, le ha detto per rasserenarla: “Lui non vuole ammettere che si è innamorato”. Ma la conduttrice televisiva ha vissuto anche momenti difficili, infatti ricorderete lo sfogo clamoroso di alcuni giorni fa, che aveva lasciato senza parole i vipponi e il pubblico.

La donna ha avuto alcune incomprensioni e litigi furibondi con Cecilia Capriotti, ma con quest’ultima è riuscita a trovare una tregua diventata poi pace effettiva. Hanno infatti chiarito e adesso sembrano andare decisamente d’accordo. Chissà se non nascerà addirittura un’amicizia tra di loro. E proprio con l’attrice ha voluto confessare una situazione che non le è andata proprio giù. Ha svelato alcuni aneddoti accaduti nel recente passato ed ha dunque avuto un nuovo sfogo. (Continua dopo la foto)















La Ruta ha ammesso innanzitutto di non avere null’altro contro Cecilia, infatti si è messa definitivamente alle spalle quei momenti furiosi. La Capriotti si è poi rivolta verso la coinquilina, dicendo di aver saputo dei problemi avuti precedentemente. E la mamma di Guenda Goria ha replicato: “Mi hanno detto che ero la stratega del programma”. Ha inoltre confessato di essere stata costretta a subire ‘abusi’ da parte di alcuni vipponi, i quali non si erano proprio comportati bene con lei. (Continua dopo la foto)















Pare infatti che ha avuto non poche difficoltà a sedersi a tavola, visto che qualcuno le occupava sempre il posto a lei assegnato. Questo quanto rivelato a Cecilia Capriotti: “Io sono sempre scalata. Una volta ero contro il vetro, non avevo posto”. L’attrice è comunque stata onesta fino in fondo ed ha confidato di aver pensato male poco dopo che l’aveva conosciuta: “Quando mi hai nominata anche io ho avuto il dubbio, ho detto è una giocatrice, è una falsa”. Ora invece c’è il chiarimento totale. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore è avvenuta anche una confessione di Carlotta Dell’Isola, che ha un rapporto un po’ particolare con il padre. Ha infatti detto di non essere in grado di avere con lui un legame forte perché pervasa dall’imbarazzo. Ed ha dichiarato: “Sono anche un po’ aggressiva a volte”. Maria Teresa Ruta ha invece recuperato tutti i suoi rapporti ed ora il suo volto è più rilassato.

