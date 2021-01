Imbarazzo durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda giovedì 14 gennaio. Durante uno dei collegamenti esterni, l’inviata in collegamento con il conduttore Alberto Matano ha perso le staffe facendo un gestaccio all’indirizzo di ignoti: un dito medio. Il tutto mentre Matano stava stava parlando del parroco di Scicli, in Sicilia, vaccinatosi contro il Covid-19 grazie al passaparola.

Don Umberto Bonincontro, in un'intervista a un'emittente locale siciliana ha spiegato di essere stato contattato dal personale amministrativo dell'Asp di Ragusa per contribuire a utilizzare al più presto le fiale scongelate di vaccino, che altrimenti sarebbero andate perse, perché alcune persone in lista non si era presentate. Il sacerdote ha spiegato anche di avere contattato anche alcuni suoi conoscenti per informarli che c'erano alcune dosi di vaccino disponibili.















Alberto Matano ha lanciato il filmato nel quale il parroco si giustifica dicendo di essere ultraottantenne e con patologie. Quando, però, la regia è rientrata nello studio della Vita in diretta è accaduto l'inaspettato. Nell'inquadratura si vedono Alberto Matano in studio e nello schermo alle sue spalle l'inviata. Credendo probabilmente di non essere ripresa, la alza il dito medio per due volte.















Il filmato, condiviso sui social da Trash Italiano, ha fatto subito il giro del web. Immediati i commenti ironici degli utenti: "Don Umberto non le stava simpatico". Sempre Matano, qualche giorno fa aveva messo in guardia i suoi telespettatori. Difficile capire cosa sia successo durante il collegamento, ma è probabile che qualche "disturbatore" abbia cercato di interrompere l'inviata, scatenando la sua reazione. Come detto il filmato è diventato virale, ripreso da numerosi account social e commentato da migliaia di utenti.









A seguito del grande clamore, nella puntata de La vita in diretta andata in onda venerdì 15 gennaio Alberto Matano ha fatto chiarezza sull’accaduto spiegando che quello non era affatto un gesto di stizza indirizzato a qualcuno. Come riporta Leggo ”avendo una mano impegnata con l’agenda degli appunti e l’altra con il microono da mantenere, ha semplicemente alzato il dito medio per dirgli di seguirla. Un piccolo equivoco che ha generato un tormentone social”.

