“Ecco quanto ha guadagnato la conduttrice”. Maria De Filippi ospite da Fabio Fazio. La bomba di Dago sul cachet

Maria De Filippi è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa? del 10 gennaio. La conduttrice di Canale 5, regina di Mediaset, la moglie di Maurizio Costanzo ha dato vita assieme al conduttore e a Luciana Littizzetto alla parodia di ”C’è posta per te”.

Prima di Fabio Fazio la conduttrice Mediaset era stata ospite dell'amica Mara Venier, a Domenica In. In entrambe le occasioni a Viale Mazzini. Durante l'ospitata a "Che tempo che fa?" Maria De Filippi ha parlato anche delle polemiche sulla prima puntata di 'C'è posta per te' senza mascherine. "C'è Posta ogni anno cambia tutto, perché cambia la vita degli ospiti e le storie. Ieri sera ad esempio c'era la storia di una ragazza senza lavoro che ha chiamato il padre. Questa cosa appartiene ad un momento specifico", ha raccontato la conduttrice.















"Così come quest'anno molti hanno perso molti cari in terapia intensiva a causa della pandemia. Calcola che noi riceviamo 600/700 storie al giorno e facciamo un lavoro certosino. C'è una redazione dietro che lavora tutto l'anno. Io vedo tutti gli ospiti che poi saranno in studio. Spesso la storia viene rifiutata e quindi non va in onda. Se guardate bene i dettagli – ha spiegato la conduttrice Mediaset – vi accorgete che in alcune storie sono più abbronzata, in altre ho i capelli più lunghi e in altre più corti. Appunto perché registriamo in tempi diversi".















Per entrambe le interviste – è la soffiata di Dagospia – la De Filippi non ha percepito alcun cachet. La sua presenza è stata totalmente gratuita. Dunque la 59enne ha scelto di partecipare a due programmi Rai solo per il piacere di chiacchierare con Mara Venier e Fabio Fazio. Intanto "C'è posta per te" non conosce rivali. La 24° edizione del programma condotto da Maria De Filippi ha debuttato sabato 9 gennaio con grandi ascolti: dalle 21.14 alle 00.39 Canale 5 ha ottenuto 6.271.000 telespettatori con il 28% di share. Il Coronavirus c'è, ma non stravolge la trasmissione dando un senso di normalità.









I partecipanti, infatti, si abbracciano, il postino alla consegna usa l’igienizzante e fa togliere la busta da un contenitore apposito, l’ospite non saluta la conduttrice e i protagonisti delle storie. Piccoli accorgimenti che però hanno diviso il pubblico. Molti, infatti, hanno sollevato un polverone: “Comunque due pesi e due misure – è uno dei commenti piovuti su Twitter durante la messa in onda -. A C’è posta per te zero mascherine, zero distanziamento, pubblico appiccicato e vastissimo. Tutto chiuso, gente che non può lavorare ma lì tutto come un anno fa. Possibile che nessuno dica niente?”.

