UeD, il ‘doppio gioco’ di Davide fa infuriare Chiara. E nello studio si scatena il caos

Altra puntata scoppiettante quella andata in onda di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi riserva sempre sorprese e anche stavolta non sono mancati i colpi di scena. Ma andiamo con ordine. Molto ruota attorno alle decisioni del bel Davide Donadei. Ebbene il tronista si è diviso nelle ultime uscite tra Beatrice e Chiara e non è ancora riuscito a prendere una decisione definitiva.

Nel corso della settimana il ristoratore originario del Salento aveva scelto Chiara e con lei c’è stata un’esterna molto passionale, fisica, ma Davide non ha sciolto tutte le riserve. “Dopo la scorsa puntata, quando Beatrice ha lasciato lo studio, mi sono sentito capito da Chiara e ho scelto di portare lei in esterna” ha spiegato il tronista. Che poi ha aggiunto: “Non ho scelto Beatrice anche perché subito dopo la puntata se n’è andata a Torino senza prima chiedere”. A questo punto Beatrice è esplosa. (Continua a leggere dopo la foto)















La giovane romagnola, di fronte alle giustificazioni miste a critiche di Davide Donadei al suo indirizzo, ha reagito esclamando: “Ma tu cosa vuoi da me?”. Effettivamente durante l’esterna, con alcuni estratti che vengono mandati in onda, si vede una forte attrazione tra Davide e Chiara, ma quando poi si torna in studio l’atteggiamento del tronista cambia e Beatrice sembra tornare ‘in auge’. Tra i due c’è evidentemente ancora qualcosa di irrisolto. (Continua a leggere dopo la foto)















Davide Donadei e Beatrice Buonocore continuano a punzecchiarsi: “Mi piacciono tutte e due” afferma il tronista. “Sto cercando di provare qualcosa di forte. Capito?” dice ancora Davide e Beatrice risponde: “No. Ti ho mandato anche un video e non ho ricevuto alcuna risposta”. “Mi ha fatto tanto piacere – riprende Davide – l’ho visto il video. Non è che sono cose che non noto”. E Beatrice ribatte: “Ma se tu non le dici io non le so”. (Continua a leggere dopo la foto)









Insomma tra il tronista e Beatrice c’è qualcosa, ma a questo punto interviene Chiara che si è sentita, ovviamente, messa da parte. “Dopo questa esterna o hai pensato tanto a me o hai pensato a lei” dice Chiara e in studio arrivano gli applausi. Poi, visto che la risposta definitiva non arriva Chiara si alza e lascia Davide e Beatrice al centro dello studio. Quando arriva il momento di decidere Davide Donadei, però, non riesce ad esprimere una preferenza e, anzi, sceglie di non ballare con nessuna delle due. E tutto rimane in sospeso.

