Marco Liorni è grande protagonista in televisione con il suo programma ‘Italia Sì’. Sono in tanti ad avergli fatto i complimenti per il suo immenso lavoro, che tiene incollati davanti al piccolo schermo milioni di persone. Ad ammirarlo è soprattutto uno dei suoi ospiti fissi, Mauro Coruzzi in arte Platinette, che in più di un’occasione si è complimentato con lui pubblicamente. Nelle ultime ore il conduttore Rai ha però fatto un annuncio che ha colto tutti davvero di sorpresa. Ecco i dettagli.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto personale, corredata da una didascalia molto esplicita, che non ha comunque fugato tutti i dubbi. Nella giornata di sabato 16 gennaio è prevista infatti una novità per quanto riguarda la trasmissione della televisione pubblica italiana. Subito gli utenti hanno cercato di capire cosa sia successo in queste ore, ma allo stato attuale non si sa con esattezza il motivo di questo improvviso cambiamento da parte del presentatore.















Liorni ha dunque comunicato a tutti che non sarà presente in studio fisicamente. Condurrà il programma dalla sua abitazione: "Distanza di sicurezza! Domani condurrò Italia Sì da casa mia. P.S.: Misura puramente precauzionale". Secondo alcune voci che stanno circolando, la motivazione potrebbe essere legata al coronavirus. Non è da escludere che qualche collaboratore della trasmissione possa essersi contagiato dal Covid-19 e quindi per non rischiare la Rai ha preso questa decisione.















I suoi seguaci su Instagram hanno immediatamente chiesto delucidazioni, ma Marco non ha ancora aggiunto altri dettagli. Ricordiamo che anche la collega Serena Bortone sta conducendo 'Oggi è un altro giorno' da remoto. In questa circostanza però è stata proprio la conduttrice televisiva ad essere rimasta infetta dal virus. Questi alcuni dei messaggi dei fan di Liorni: "Daje Marco, sei sempre un grande", "Ma cosa è successo?", "I miei migliori auguri, forza e tanto coraggio".









Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)

Nei giorni scorsi Marco Liorni aveva detto la sua sul tema vaccini: “Serviranno molti testimonial. Girano un sacco di boiate e non ci sono numeri, virologi, fatti che tengano contro chi ostenta scetticismo”. E poi sul coronavirus: “Vivo la pandemia in apnea. Quando è insorta sembrava un incubo. Adesso è una consapevolezza, la vita è ai minimi termini: apnea”. La speranza è che non ci siano problemi per lui.

