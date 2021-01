“Hai un handicap”. Amici, Alessandra Celentano choc. Poi rissa con la ballerina: la caccia dall’aula

Nella nuova edizione di Amici, al fianco di Maria de Filippi è tornata Alessandra Celentano. La maestra di ballo è l’unica del cast originale del programma ad essere rimasta dietro al bancone dei professori ed è l’unica che nel corso di questi anni è riuscita a portare un po’ di scompiglio in classe e durante le varie puntate.

Alessandra Celentano, nipote del cantante Adriano, è stata una ballerina di danza classica e nella scuola è arrivata, ormai anni fa, nelle vesti di professoressa puntigliosa e severa, spesso al centro di polemiche perché troppo purista della danza ma anche concentrata sul corpo e sulle misure dei ballerini. Ogni anno c’è qualcuno che finisce sotto le grinfie della professoressa e anche quest’anno la Celentano ha puntato la sua ‘preda’. (Continua a leggere dopo la foto)















E sono state scintille nel corso del daily andato in onda venerdì 15 gennaio, quando l’insegnante Alessandra Celentano ha cercato di correggere alcune posture della ballerina Rosa Di Grazia, 20 anni, da settimane finita al centro delle sue durissime critiche. La professoressa è stata irremovibile e durate il pomeriggio ha detto alla giovane danzatrice di avere un “handicap fisicamente che non ti permette alcune cose nella danza”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il confronto è stato acceso e pesante per la giovane ballerina, che ancora una volta si è sentita criticata pesantemente dalla Celentano. Vedendo la sofferenza nel volto di Rosa, che di recente ha dovuto affrontare una prova per restare all’interno della scuola di Maria De Filippi, Elena D’Amario, altra professoressa della scuola, è intervenuta nella discussione. (Continua a leggere dopo la foto)









“Rosa quando sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni. Ora stai esagerando”, ha detto la ballerina alla Celentano, che però non sente ragioni e si arrabbia: “Non mi porti rispetto, ho i miei metodi, ti faccio uscire dalla sala”. “Le tue critiche non sono costruttive”, risponde la D’Amario. Gli animi si scaldano e alla fine Alessandra Celentano caccia dalla stanza Elena D’Amario.

“Vado al commissariato!”. Tina Cipollari, delirio a Ued: cosa è successo in studio