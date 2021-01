Tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi è stato raggiunto l’apice della tensione. Ovviamente al centro della vicenda c’è lui, Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia La Notizia ha avuto prima un flirt con Elisabetta, che però non si è mai concretizzato in una vera storia. Ora, invece, sembra che con Giulia le cose siano ben più serie. Ma secondo molti telespettatori si tratta solo di una storia ‘recitata’.

In ogni caso Elisabetta è stata invitata ad entrare nuovamente nella Casa per un chiarimento definitivo sia con Giulia che con Pierpaolo. "Giulia parla tanto all'interno della Casa" ha esordito così l'ex moglie di Flavio Briatore che ha proseguito: "è come se fossi ancora dentro. Mi tiri spesso in ballo, sai come funziona il GF, ogni tua parola è amplificata fuori". Non solo, dopo aver detto chiaramente di non aver gradito affatto alcune dichiarazioni di Giulia, Elisabetta ha fatto il nome di Marcello, il suo avvocato e subito tutti hanno pensato ad una denuncia.















"Goditi la tua cosa al 100% – le parole di Elisabetta Gregoraci all'indirizzo di Giulia Salemi – ma non lanciare frecciatine. Quali? Marcello, il mio avvocato, ha la lista". Giulia ci ride su: "Oh, Marcello è anche il mio avvocato. Mi hai diffidato? Se ho detto qualcosa sulla tua vita privata chiedo scusa". Da quel momento, però, Giulia ha avuto il terrore che Elisabetta l'avesse querelata. Il riferimento a Marcello D'Onofrio, ovvero l'avvocato di entrambe, ha scatenato questa paura.















E così Fanpage ha contattato l'avvocato di Giulia e Elisabetta per fare chiarezza una volta per tutte. Ebbene il legale ha spiegato che da parte di Elisabetta Gregoraci non c'è stata alcuna querela nei confronti di Giulia Salemi. "Le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video 'incriminati'. È ovvio che, essendo l'avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti".









Dunque non c’è nessuna denuncia, e d’altra parte in tal caso Elisabetta Gregoraci dovrebbe affidare il tutto ad un altro avvocato e non a Marcello D’Onofrio che da diversi anni è l’avvocato di entrambe. Infine lo stesso legale ha chiarito: “È ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà. Tutto qua”.

