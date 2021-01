Camila Raznovich si sposa, l’annuncio arriva in diretta. Dopo 2 figli, ecco chi è il suo futuro marito Loic

Camila Raznovich ha rilasciato una lunga intervista a Serena Bortone all’interno del programma Oggi è un altro giorno. La Bortone ha condotto da casa perché positiva al Coronavirus: è asintomatica ed in buone condizioni e lei stessa ha confermato la sua positività su Twitter: “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno”.

La Raznovich ha ripercorso i momenti più salienti della sua carriera televisiva e della vita privata. La conduttrice è nata nel 1974 e ha passato la sua infanzia viaggiando tra Italia, India e Argentina per seguire i genitori con la loro comunità di discepoli di Osho. Ha fatto il debutto nel mondo della tv come conduttrice sull'emittente privata MTV. In particolare un programma le ha aperto le porte del successo: Loveline. Nel 2007 l'approdo a Rai Tre dove attualmente conduce il Kilimangiaro ogni domenica pomeriggio.















Si ritiene uno spirito libero al quale – dice – molti guardano con distacco per via del suo atteggiamento un po' "nordico", distaccato, che fa da scudo a un carattere simpatico e morbido rispetto a quanto lascia intravedere. Il Kilimangiaro è un programma che le si addice molto, in quanto Camila Raznovich è una viaggiatrice nata e sempre pronta a trasferimenti e da un continente all'altro. A questo proposito, una notevole importanza hanno avuto i viaggi all'interno della sua vita sentimentale.















Camila Raznovich ha anche parlato della sua vita privata. È stata sposata con un ragazzo australiano dal quale si è separata nel 2001 e quando tornò in Italia intraprese una relazione con l'architetto Eugenio Campari dal quale ha avuto due bambine, Viola e Sole. Attualmente è fidanzata con un imprenditore francese, Loic Fleury, con il quale dovrebbe sposarsi entro il 2021, pandemia permettendo.









Ed è stata proprio Serena Bortone, che è una grande amica della Ranovich, a fare il grande annuncio. Una strana coppia, visto anche il lavoro di Camila. Conosciuto durante una vacanza in un’isola greca, Loic è riuscito a guardare oltre la maschera di donna infallibile e imperturbabile della conduttrice e ha saputo abbassare le sue difese. “Ci ho messo quattro secondi a innamorarmi. Mi ha invitato a ballare, ha posata la mano nella schiena e io ero già innamorata. Mi ha molto messo in imbarazzo, che non è molto semplice, ma lui ci è riuscito e questo è forse il motivo per cui mi sono innamorata”. Loic Fleury è un manager francese di grande successo. Dopo gli studi all’Ecole Supérieure de Commerce di Amin ha intrapreso con successo la sua carriera di imprenditore. Nella sua lunga carriera Fleury ha avuto modo di dirigere diverse società francesi di grande importanza per poi fondare la sua start up Nextedia, specializzandosi sempre di più in digital adversting fino a fondare nel 2001 Nauting.