La puntata di ‘Uomini e Donne’ di venerdì 15 gennaio è stata l’atto conclusivo della settimana, visto che come accade di consueto il sabato e la domenica non va in onda il dating show di Maria De Filippi. Ovviamente non poteva terminare in modo più burrascoso grazie all’incredibile esplosività dell’opinionista Tina Cipollari. Ancora una volta ha dato il meglio di sé con alcune affermazioni molto forti, che hanno lasciato di stucco l’intero studio. Parole che hanno sbigottito anche Maria.

Si stava parlando nuovamente delle vicende legate alla storica dama Gemma Galgani e alla sua conoscenza con Maurizio Guerci. Visto che le puntate sono state registrate in passato, si è discusso del Capodanno e di come dovevano trascorrerlo. Tina ha provato in ogni maniera a capirne di più, ponendo domande dirette ai protagonisti, senza ricevere risposte convincenti. A quel punto, dopo un’iniziale calma, è esplosa completamente con dichiarazioni decisamente roboanti. (Continua dopo la foto)















Quindi, quando ha compreso che i diretti interessati della vicenda erano restii a fornire le risposte che stava attendendo, la Cipollari ha affermato: “Vado al commissariato più vicino per diffidare Gemma. La denuncio per danni fisici e psicologici”. Non ce l’ha proprio fatta a restare ancora in silenzio. E non è finita assolutamente qui perché ha proseguito ad attaccare la torinese, accusandola di averla fatta agitare al massimo. E successivamente anche la De Filippi è dovuta intervenire. (Continua dopo la foto)















La lite furibonda è proseguita con queste dichiarazioni della Cipollari davanti alle telecamere: “Da sentirsi male, una puntata simile. Mi si è alzata la pressione al massimo”. Vedendo che l’ansia e l’agitazione di Tina non accennavano a diminuire, la padrona di casa ha preso la parola e l’ha rasserenata: “Tina, basta. Gemma farà quel che ha voglia. Calmati”. E poco dopo la situazione è rientrata. Chissà lunedì prossimo cosa sarà mandato in onda e se tra le due la ‘rissa’ continuerà. (Continua dopo la foto)









Nella puntata del 14 gennaio si era materializzato invece l’addio definitivo alla trasmissione di Michele Dentice. Durante una discussione con Roberta Di Padua, improvvisamente ha annunciato di voler lasciare il programma. Inizialmente Maria De Filippi lo chiama al centro dello studio perché ci sono tre ragazze che sono arrivate in trasmissione per conoscerlo. E lei gli ha dato dello ‘stro…’.

