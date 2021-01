Da quando è uscito dalla Casa ha fatto parlare molto di sé. Forse Giacomo Urtis, il medico chirurgo estetico dei vip, è più popolare adesso rispetto a quando partecipava al reality condotto da Alfonso Signorini. Sicuramente il suo desiderio di avere un figlio e la successiva offerta di Dayane Mello ha fatto molto discutere. Ma anche i giudizi di Giacomo sugli attuali inquilini della Casa riescono a provocare numerose reazioni.

Dopo l'Isola dei Famosi sicuramente in molti speravano che Urtis proseguisse l'avventura nel GF Vip, ma così non è stato. E quindi adesso i suoi seguaci devono 'accontentarsi' delle dichiarazioni rilasciate all'esterno. Nell'ultima intervista rilasciata a Superguida Tv Giacomo Urtis ha affermato di essere rimasto sorpreso della sua eliminazione, ma anche di non avere rimpianti e di essere soddisfatto del suo percorso. Ma alcune sue riflessioni non sono state altrettanto 'pacifiche'.















Giacomo Urtis ha anche aggiunto: "Sono rimasto dispiaciuto per l'eliminazione di Mario Ermito. Secondo me ha contato molto il fatto di essersi messo contro i veterani della casa e contro il sistema. Non l'hanno perdonato". Il noto chirurgo è anche intervenuto su altre vicende, come la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e la litigata tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.















Su Stefania e Tommy Giacomo Urtis si è espresso così: "Quando ero dentro la casa una volta Tommaso e Stefania litigarono e in quell'occasione dissi che lei voleva fare lo show. Anche in quell'occasione ho trovato che alcuni comportamenti di Stefania fossero accentuati. Non ho capito se lo volesse fare per visibilità o perché davvero fosse un suo modo di fare. I motivi per cui spesso litiga con Tommaso sono anche banali tanto che mi sono chiesto spesso se fosse possibile litigare per determinate cavolate. Sono rimasto un po' interdetto. Non ho ancora capito se ci è o ci fa".





Ma la vera bomba Giacomo Urtis la sgancia quando parla di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Non capisco l’ingerenza da parte dei familiari di Pierpaolo che continuano a intromettersi nel suo percorso. Ho trovato fuori luogo anche i videosaluti della mamma in cui gli diceva che aveva perso consensi. Il vero protagonista è Pierpaolo e non il fratello o la madre. Pierpaolo aveva detto esplicitamente che non voleva che la mamma e il fratello rilasciassero interviste ai giornali e in tv. A quanto vedo però il fratello sta sempre in televisione. Mi sembra che i familiari siano interessati a farsi pubblicità piuttosto che a preoccuparsi per il figlio”.

