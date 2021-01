Non smette di stupire, e di divertire, Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Un successo il segreto del quale affonda nella sua capacità di penetrare nel reale e riportare sullo schermo la quotidianità. Era stata Elena Sofia Ricci a dirlo nel corso di un’esclusiva intervista a Adnkronos.

"Questa serie – è molto in linea con quello che sta succedendo all'umanità: veniamo da oltre 20 anni di edonismo, abbiamo sviluppato un ego ipertrofico, ma questo virus che è stato un dittatore costringendoci a rinunciare ad alcune libertà per il bene della comunità, dovrebbe aiutarci a risvegliarci smettendo di percepirci solo come individui singoli. Dobbiamo avere rispetto di noi stessi ma anche della comunità. Dobbiamo restare in contatto con il resto del mondo, secondo una morale: nessuno si salva da solo".















E ancora: "E 'Che Dio ci aiuti' in questo è sempre stata avanti: il senso del giusto, del buonsenso, della pietas, della carità e della comunità sono sempre stati temi presenti in questa serie e non solo grazie alla fede della protagonista ma anche rispetto alle domande che il mondo ti pone". E il premio è arrivato anche ieri sera.















Nella seconda sfida tra Che Dio ci aiuti 6 su Rai 1 e Daydreamer – Le ali del sogno su Canale 5 ha vinto suor Angela ha conquistato una media di 5.515.000 spettatori pari al 22.4% di share, forse mai così bene. Mentre la seconda puntata di Daydreamer le ali del sogno, la soap turca più seguita dell'anno per via della storia d'amore fra Can e Sanam, ha emozionato una media di 1.967.000 spettatori pari al 9.2% di share.











Nel resto del prime time su Rai 2: la partita di calcio valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, fra Atalanta e Cagliari, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.828.000 spettatori pari al 7% di share. Su rai 3 Bye Bye Germany, il film del 2017 di genere drammatico, diretto da Sam Garbarski, con: Anatole Taubman, Moritz Bleibtreu, Joel Basman, Tim Seyfi, Antje Traue e Joachim Paul Assböck, ha appassionato una media di 974.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Mentre su Italia 1: Mamma, ho perso l’aereo, la pellicola cult del 1990, diretta da Chris Columbus, con: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom e Catherine O’Hara ha divertito una media di 1.547.000 spettatori. Share del 5.9%.

