Sta prendendo una piega diversa il GF Vip per Pierpaolo Pretelli. Da quando ha scoperto che la sua famiglia poco gradisce la neonata storia con Giulia Salemi nella Casa e a lei preferiva Elisabetta Gregoraci è entrato in forte crisi. Più volte il modello ed ex Velino di Striscia la Notizia ha ammesso di soffrire per le dichiarazioni dei suoi.

Non riesce a capire come la madre e il fratello non si accorgano di quanto sia preso da Giulia e continuino ad aggrapparsi al sogno della sua relazione con Elisabetta Gregoraci, che in fondo non è mai iniziata. "Perché fuori i miei, mio fratello, non percepiscono che c'è qualcosa di bello? Mi sembra talmente tutto naturale e palese", le sue parole.















"Mi dispiace che anche i miei genitori siano aggrappati a un sogno – ha proseguito Pierpaolo tornando così a parlare della Gregoraci – È qualcosa che dall'altra parte non c'è mai stata. Era un sogno mio e della gente. Nato e finito lì. Io l'ho superata già un mese prima che andasse via. Infatti, se vedi, quando è andata via sembravo rinato, mi sentivo me stesso, perché mi ero snaturato, non ero io".















Inoltre Pretelli avrebbe anche ridimensionato l'importanza data al bacio che si è scambiato con Elisabetta poco prima che lei abbandonasse la Casa, a dicembre scorso. Ricordate? Quando Eli, nonostante i tentativi di Signorini, ha confermato la sua volontà di uscire dal reality per tornare dal figlio Nathan Falco, lui era riuscito a strapparle un bacio sulle labbra poco prima che chiudesse dietro di sé la porta rossa.











Ma ora arriva questa dichiarazione sul famoso bacio che aveva fatto sognare i fan dei cosiddetti Gregorelli: “Sono frastornato, forse ho seguito troppo l’istinto, è vero che ho avuto un colpo di fulmine all’inizio, ma è durato sessanta giorni, poi l’ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita”, ha detto ora Pierpaolo.

