“Signorina?!”. Soliti ignoti, l’ignoto si blocca e non riesce a parlare… Amadeus reagisce così. Risate in studio

Non è di certo la prima volta che gli ignoti di Amadeus non ricordino alcuni degli indizi che devono rivelare su richiesta dei concorrenti. E nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di giovedì 14 gennaio 2021, è accaduto all’ignota numero 2, una giovane donna di nome Tamara. Arrivata al centro del palco durante la partecipazione come concorrente dell’attore Pierpaolo Spollon, che nella fiction Che Dio ci aiuti interpreta Emiliano, l’ignota in questione si è trovata a dover rivelare i suoi tre indizi.

Ma ecco qua l’inghippo: al momento di svelare il secondo, però, si è arrestata di colpo e sul suo viso è apparsa un’espressione di leggero panico, tanto da indurre il padrone di casa Amadeus a tranquillizzarla dicendole, per sdrammatizzare: “Se vuole ci può dire direttamente il terzo”. “Il soprannome che mi hanno dato è ‘paperella’, perchè da piccola camminavo come una papera” ha affermato Tamara a Soliti Ignoti, svelando il primo dei suoi indizi. (Continua a leggere dopo la foto)















Momenti di panico, subito dopo, non ricordando, come suddetto, quale fosse il secondo. Dopo la battuta di Amadeus che abbiamo raccontato nel paragrafo precedente, l’ignota, sorridendo, ha finalmente ricordato l’altro indizio, affermando: “In America durante il viaggio di nozze ho mangiato la pizza con prosciutto e ananas”. (Continua a leggere dopo la foto)























“Ho sempre un bell’assortimento in esposizione” ha aggiunto infine, rivelando dunque il terzo indizio di quella che era la sua identità, ossia “Vende souvenir religiosi”, risposta che Pierpaolo Spollon, ospite di Amadeus, ha dato senza problemi. (Continua a leggere dopo la foto)



Al termine di tutto, Tamara, stava per sbagliare anche l’uscita dallo studio, dunque Amadeus le ha indicato la porta giusta, mentre un’altra ignota, la numero 4, ha iniziato a presentarsi ancora prima che il jingle introduttivo finisse. “Aspetti che finisca la musica altrimenti non la sentiamo” le ha quindi detto il conduttore di Soliti Ignoti ridendo.

