La prima ondata di vipponi blindati al GF Vip 5 conta ormai ben 4 mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà. Cosa che ha messo a durissima prova tutti, tendendo anche i nervi del vippone più tranquillo. Se parliamo di vippone più tranquillo, chiaramente non parliamo di Tommaso Zorzi.

Proprio durante il pomeriggio di ieri Tommy si è accostato a Samantha De Grenet ed ha rivelato di contare i giorni che lo separano dalla finale, perché non regge più la situazione. Tommazo Zorzi ha poi aggiunto che non prenderebbe in considerazione l'idea di restare nemmeno una settimana in più in gioco. Ma vediamo meglio cos'è successo.





























Nel momento in cui Samantha De Grenet ha risposto a Tommaso Zorzi che probabilmente prolungheranno lo show di 1 o 2 settimane, il povero Tommy è entrato in crisi. "Cosa? Un'altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c'è qualcosa sotto e non puoi dirlo. Se ti sto studiando? Certo, cerco di capire". Stefania Orlando ha provato a tranquillizzarlo dicendogli che rimanere al GF Vip qualche giorno in più non cambierebbe nulla. Ma a Tommaso Zorzi questa versione non ha convinto ed è andato in confessionale a chiedere il conto agli autori.

INFO | Tommaso è steso a letto perché sta male per l’ansia, al momento non vuole partecipare alla serata.

L’ansia è data dal fatto che ha intuito un ulteriore prolungamento, infatti la data di fine al momento è fissata per il 26/28 febbraio. #tzvip pic.twitter.com/U08FhnASy0 — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 14, 2021









Una volta tornato in camera Tommaso Zorzi è risultato più mesto di prima ed ha rivelato a Zelletta e alla Orlando: “Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno ‘non lo sappiamo’. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?”. Chiaramente a questo punto siamo tutti bramosi di assistere alla scena di quando verrà comunicato ai vipponi che la finale del GF Vip 5 andrà in onda il 26 febbraio.

