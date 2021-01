Siamo a La vita in diretta, dove è capitata una cosa a dir poco curiosa. Nel programma contenitore di Rai1 si è tornati a parlare di don Umberto, il parroco di Scicli che si è vaccinato contro il Covid prima del dovuto, attraverso il passaparola. Matano lancia il filmato nel quale il parroco si giustifica dicendo di essere ultraottantenne e con patologie. Quando, però, la regia rientra in studio accade l’inaspettato. Nell’inquadratura appaiono sia Matano in studio che l’inviata. Ma la giornalista, credendo probabilmente di non essere ripresa, compie un gesto inaspettato.

Alza il dito medio per due volte. Non è chiaro se ci fosse qualcuno che la infastidisse davanti a lei o sia stato solo un gesto involontario. Il conduttore, con grande professionalità, continua a parlare del caso. Il filmato, condiviso sui social da Trash Italiano, ha fatto subito il giro del web. Immediati i commenti ironici degli utenti: "Don Umberto non le stava simpatico". Sempre Matano, qualche giorno fa aveva messo in guardia i suoi telespettatori.















Come in tutti i periodi di particolare difficoltà, c'è sempre chi se ne approfitta. E' il caso di una banda di ladri che sta operando nel modenese. I malviventi si travestono da infermieri e bussano alla porta soprattutto degli anziani. Con la motivazione di dover sanificare l'ambiente della loro casa, vi accedono per derubarli.























Alberto Matano, nella puntata di oggi de La vita in diretta, molto preoccupato ha voluto lanciare un avvertimento a tutti coloro che sono potenzialmente a rischio: "Vi metto in guardia: dobbiamo stare tutti molto attenti". Il conduttore, lo sappiamo, è molto vicino alla fascia della popolazione che sta scontando maggiormente le problematiche del virus.



Un ottimo servizio pubblico quello di Alberto Matano, che giustamente sta raccogliendo i suoi frutti in termini di ascolti. Alberto Matano sulla banda nel modenese: “Si sono presentati come infermieri, per sanificare gli appartamenti, e invece hanno poi distratto i proprietari per svaligiare loro gli appartamenti. Una tale nefandezza, in tempi così difficili, pare ancora più grave”.

