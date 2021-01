Finale a sorpresa per la nuova campionessa de L’Eredità, Agnese, al termine della puntata di oggi del quiz condotto da Flavio Insinna. Nell’appuntamento odierno, giovedì 14 gennaio 2021, la concorrente Agnese, diventando campionessa, è infatti riuscita a portare a conclusione con successo il gioco della ghigliottina, tanto da indurre il padrone di casa Flavio Insinna a complimentarsi con lei asserendo: “Alla tua prima ghigliottina, anzi al tuo primo stadio, sai cosa ti dico?”.

Il riferimento allo stadio non è stato casuale, in quanto era proprio 'STADIO' la risposta esatta. Dopo tale affermazione Flavio Insinna ha quindi annunciato alla campionessa de L'Eredità di aver vinto.















"Il nostro stadio è ancora deserto, ma torneranno i nostri amici" ha affermato subito dopo Flavio Insinna, usando la parola 'stadio' per riferirsi, ovviamente allo studio de L'Eredità nel quale, oltre a lui e alla nuova campionessa Agnese, erano presenti ovviamente solo le due professoresse Sarah e Ginevra.























La concorrente, campionessa in carica da stasera, ha quindi portato a casa 22.500€: era infatti questa la cifra in palio. L'Eredità, Flavio Insinna si complimenta con la nuova campionessa: vinti alla ghigliottina 22.500€Partendo dai cinque indizi della ghigliottina de L'Eredità di stasera, ossia 'primo', 'deserto', 'domiziano', 'domenica' e 'maradona', la campionessa Agnese come suddetto ha dato 'STADIO' come risposta, ricevendo i complimenti da Flavio Insinna per la vittoria.



Si è chiusa quindi tra brindisi e festeggiamenti, ovviamente mantenendo le dovute distanze, la puntata de L’Eredità di oggi, a differenza di quella di due giorni fa che ha visto un’altra campionessa rimanere un po’ delusa per la mancata vittoria. Finiti i brindisi, il conduttore anche stasera, come da tradizione, ha dato la linea al TG1.

