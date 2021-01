Momento di sconforto per Giulia Salemi, che al ‘Grande Fratello Vip’ si è sfogata dopo tutto quello che è successo. Il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, è nuovamente intervenuto non dando un bellissimo giudizio su di lei: “Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo”. Quindi, non sarebbe proprio la cosa giusta da fare.

Alcuni giorni fa aveva detto: “Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene”. In queste ore, come detto, l’influencer italo-persiana non ce l’ha fatta ed ha mostrato un po’ di cedimento nella Casa più spiata d’Italia. (Continua dopo la foto)















Dopo che si era isolata dal resto dei compagni, Pierpaolo si è avvicinato e le ha chiesto spiegazioni: “Sono riflessioni che faccio sulla mia persona. Sono stanca di essere fraintesa, che devo sempre dimostrare. Tutti devono metterci il naso, è tutto un insieme”. Ha avuto molte difficoltà a trattenere le lacrime perché la tristezza ha preso il sopravvento. Poi, nonostante inizialmente sembrasse non volerne parlare più di tanto, si è sbilanciata ancora di più svelando quale sia lo stato d’animo. (Continua dopo la foto)















Giulia Salemi ha quindi proseguito nel suo discorso: “Un insieme, da sola però mi dico che non sono più debole come un tempo. Le cose adesso mi toccano tre, prima mi toccavano dieci. Sono stanca di dover dare dimostrazioni. Tutto questo mi fa paura. Quando qualcosa è più grande di te ti impaurisce”. E lui ha replicato: “Ma tu a chi devi dimostrare. Mi sembra che tutto quello che stai dando è assolutamente ricambiato”. E poi la donna ha concluso: “Se mi dai certezze, il resto non conta”. (Continua dopo la foto)









Intanto, nelle ultime ore a finire nel mirino è stata Cecilia Capriotti per questa frase indirizzata ad Andrea Zenga: “Non fanno fuori uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia”. Il vippone ha affrontato l’attrice: “Non mi piace la parola pena utilizzata parlando di me. Io non avrei neanche parlato della storia di mio padre”. Lei ha spiegato che non era inteso come accezione negativa, ma gli utenti l’hanno attaccata.

