Nella puntata del 13 gennaio Barbara D’Urso è stata costretta a non portare avanti la sua scaletta a ‘Pomeriggio 5′ a causa della concomitante conferenza stampa del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha aperto una crisi di governo. In quei frangenti si stava parlando delle vacanze in posti paradisiaci fuori dall’Italia da parte di numerosi personaggi famosi. Nell’appuntamento di giovedì 15 gennaio invece Carmelita ha perso un po’ la pazienza ed è ‘sbroccata’ contro l’ospite.

Ha voluto dedicare la seconda parte della trasmissione in onda su Canale 5 ai cosiddetti finti gossip, invitando diverse persone in studio. Si è parlato dunque di alcuni volti noti della televisione e dello spettacolo e in particolare su un fatto si è innervosita non poco. Ad essere stato nominato Paolo Brosio, che però non è stato ospite di Barbarella. Non è quindi lui ad averle fatto perdere la calma, bensì un altro vip il cui racconto non ha assolutamente convinto la padrona di casa del format. (Continua dopo la foto)















Tra quelli che hanno preso la parola c’era Diego Granese, che ha dichiarato che la fidanzata di Brosio, ovvero Maria Laura De Vitis, sta mentendo e sta prendendo per i fondelli l’ex gieffino. Granese è inoltre stato beccato in compagnia della ragazza e quelle foto sono finite su alcuni giornali di gossip. Ma Carmelita non è riuscita a comprendere i motivi che abbiano spinto i paparazzi a fotografarli, visto che non si trattava di gente famosa. Tanti dubbi da parte della presentatrice. (Continua dopo la foto)















Barbara ha quindi detto: “Secondo voi i paparazzi stavano seguendo Diego Granese o Maria Laura? Come mai vi seguivano? Io posso capire che seguano qualcuno di popolare, ma perché seguire voi che non vi conosceva nessuno?”. Inoltre, il direttore di ‘Novella 2000’ Roberto Alessi ha ammesso che soltanto due persone erano a conoscenza della storia d’amore tra Brosio e Maria Laura. A quel punto, la conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ ha fatto due più due ed ha attaccato. (Continua dopo la foto)









La D’Urso si è girata verso Granese ed ha asserito: “Ok, qualcuno ha per forza chiamato questi paparazzi. Dai ragazzi su, non ci piove. Sappiamo come funzionano queste cose”. Ma lui ha smentito totalmente: “Perché avrei dovuto farmi fare delle foto con una sconosciuta?”. E per concludere l’argomento è intervenuta Lory Del Santo, pungente come non mai: “Adesso chi stai frequentando per fare gossip?”, ha chiesto.

