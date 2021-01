“Il pis*** di Tommaso con un rigatone”. Maria Teresa Ruta, confessione a luci rosse al GF Vip

Dopo una spiacevole incomprensione, torna il sereno tra Cecilia e Maria Teresa al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni la conduttrice è stata protagonista di una crisi emotiva che ha fatto preoccupare, non poco, gli altri inquilini della casa. Durante la cena, una battuta infelice di Cecilia Capriotti ha manda fuori di sé la Ruta, che poi è crollata in un pianto disperato.

“Mi sono rotta i cogl***. Basta, se non mi volete mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip”, grida la Ruta a bordo piscina. Gli altri concorrenti la inseguono per consolarla, ma è Stefania che riesce a tranquillizzarla: “Cecilia sta esagerando per una nomination. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare a te stessa”. Dopo aver riacquistato la tranquillità, Maria Teresa Ruta ha fatto pace con la Capriotti, che si era risentita della nomination, e ora le cose sembrano andare meglio. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io ti ho detto che avrei fatto in modo che questa settimana tu non andassi al televoto, che non avresti dovuto fare la valigia. Ti ho fatto delle confidenze , ti ho detto delle cose che non sa neppure mia madre. Pensavo che mi volessi bene, come io te ne voglio e sentire il mio nome, in quel modo freddo, è stato come un tradimento. Io ho sbagliato a dirti che sei falsa, che hai una maschera ma ci sono rimasta davvero male” ha detto Cecilia alla Ruta, che poi le ha donato una rosa in segno di pace. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver ripreso la vita di tutti i giorni, Maria Teresa, in chiacchiere proprio con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, si è lasciata andare a una confidenza su un sogno erotico fatto su Tommaso Zorzi. “C’era Tommaso nudo – ha raccontato candidamente e tra le risate Maria Teresa – con sopra il pis*** un rigatone che io dovevo mangiare. Ma un rigatone grosso…”. Un racconto che ha scatenato l’ilarità delle due inquiline e del web, che ovviamente ha commentato il video con le più disparate battute. (Continua a leggere dopo la foto)









“Tommaso con un rigatone sul pis***? Maria Teresa per fortuna il sogno è finito sennò chissà come andava a finire”, “Ha la stessa voglia di Gemma”, “Si vede che stanno sclerando”, “Ruta ingorda ahahahahaah”, “Per fortuna era solo un sogno”, si legge tra i commenti.

