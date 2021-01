Tensione altissima al ‘Grande Fratello Vip’. A finire nella bufera è Cecilia Capriotti, che si è lasciata andare ad una considerazione ritenuta molto discutibile su uno degli altri protagonisti del reality show. Inevitabilmente gli utenti si sono scagliati contro di lei, dopo averla ascoltata attentamente durante la diretta h24. Colui che ha subito quella sua frase ha poi avuto un confronto con l’attrice, che ha comunque cercato di difendersi in ogni modo. Ma la frittata era ormai fatta del tutto.

Tutto è accaduto mentre la Capriotti stava discutendo con Maria Teresa Ruta. Ricordiamo che con quest'ultima ha avuto dei momenti molto negativi, ma dopo aver litigato hanno ritrovato la serenità e hanno fatto pace. Cecilia però ha cominciato a soffermarsi su un coinquilino ed ha usato in particolare un termine che ha fatto infuriare i telespettatori. Chiesti provvedimenti alla redazione del programma e non sappiamo se questa situazione sarà protagonista nella diretta di lunedì prossimo.















Parlando di Andrea Zenga, la Capriotti ha affermato di fronte alla Ruta: "Non fanno fuori uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia". Ovviamente il discorso era in riferimento al rapporto tra il gieffino e il padre Walter Zenga. Come sapete, i due non si parlano granché da moltissimi anni e la parola pena ha fatto però indispettire il pubblico. Lui ha sentito tutto e si è dunque immediatamente rivolto verso la diretta interessata, manifestandole tutta la sua insoddisfazione.















Il primo a commentare tutto è stato Pierpaolo Pretelli, che ha affermato: "Una frase davvero triste". E poi Zenga ha finalmente avuto il faccia a faccia con la Capriotti: "Non mi piace la parola pena utilizzata parlando di me. Io non avrei neanche parlato della storia di mio padre". E lei è subito passata sulla difensiva: "Volevo dire tenerezza, non era un'accezione negativa". Nonostante questa precisazione, su Twitter è esplosa la protesta e c'è chi ha chiesto l'eliminazione dal programma.









Come detto, sono stati in tanti ad arrabbiarsi e a mostrare insofferenza nei confronti di Cecilia Capriotti. Questi i commenti più significativi degli utenti: “Andrea Zenga è un gran signore, asfaltala”, “Cecilia è una stratega, pensa solo al gioco”, “Eliminatela, votiamo per farla uscire”. Un momentaccio per la donna, che deve dunque cercare di recuperare consensi.

