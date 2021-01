Le feste di Natale hanno messo in crisi il rapporto tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La distanza dal cavaliere ha reso nervosa la dama torinese che si è dichiarata scontenta di Maurizio che non le avrebbe dimostrato la sua presenza. Ma per Gemma durante la puntata di mercoledì 13 gennaio c’è una sorpresa: nello studio di “Uomini e Donne” arriva un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla.

Si tratta di Adel un uomo di origini egiziane che vive e lavora a Torino. "Sono qui per la mummia", scherza Adel che risponde così alle provocazioni di Tina che spesso ha preso in giro Gemma chiamandola "mummia", a causa della sua età. "Ti seguo da tempo, e ti ho vista anche in un ristorante a Torino", Adel vuole iniziare subito la frequentazione con la dama torinese e le propone un ballo sulle note di una musica araba. Insieme al cavaliere egiziano, però, è arrivata anche una dama interessata a Maurizio.















"Fino all'Egitto si vede la mummia?", ha domandato Tina Cipollari. E Adel replica: "Da noi la mummia è la cosa più bella dell'Egitto e sono qui proprio per questo. Vorrei parlare con lei". Ma non la sola a esprimersi su Gemma Galgani. A parlare è Giorgio Manetti che affonda il colpo. "E' sempre la stessa storia che si ripete stagione dopo stagione. Lei parla di una love story e di una notte di passione con Maurizio… Ma è tutto da vedere".















Giorgio Manetti, che ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip, non crede che Gemma Galgani sia in cerca d'amore: "Non sta a me dirlo – ha fatto sapere a "Nuovo" – Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E' sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora".











E aggiunge: "Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d'incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità". Per Gemma Galgani si aprano giorni durissimi.

