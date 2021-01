Dayane e Stefania, sorpresa-choc al GF Vip. È successo davvero (e tutti muti)

È nota a tutti l’antipatia tra Stefania Orlando e Dayane Mello al Grande Fratello Vip. Le due sono ai ferri corti fin dai primi tempi del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nei giorni scorsi l’avvicinamento di Tommaso Zorzi a Dayane Mello non è piaciuto alla Orlando, che ha rinfacciato a Zorzi di averla quasi “tradita” in favore di un rapporto con la brasiliana, con la quale la showgirl è in rotta da ormai diverso tempo.

Stefania Orlando ha fatto una vera e propria scenata di gelosia all’influencer milanese, che per tutta la sera ha ballato con la modella brasiliana, che ha subito goduto della frattura avvenuta tra i due amici e concorrenti (molto forti) del Grande Fratello Vip. “La caduta dell’impero”, aveva sghignazzato a Mario Ermito commentando la lite tra Zorzi e la Orlando. Ma nelle ultime ore è successo qualcosa di davvero clamoroso. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante il pomeriggio Dayane si avvicina a Stefania e le due rimangono sedute nel giardino della Casa a confrontarsi riflettendo sulle lunghe settimane di convivenza forzata passare insieme. Una scena che sicuramente sarà ripresa in puntata da Alfonso Signorini, visto che le due a malapena si scambiano il saluto all’interno della casa. In una amabile quanto inaspettata chiacchierata, le due sembrano d’accordo nel ritenersi soddisfatte del percorso svolto; un’avventura che sia Stefania che Dayane descrivono come unica e stravolgente. (Continua a leggere dopo la foto)















“Chi l’avrebbe mai detto… all’inizio non ci avevo pensato che sarebbe stato così”, esclama Dayane rivolgensosi e Stefania, che sorridendole risponde: “Non ci siamo mai risparmiate, ma mai con cattiveria”. Le due concorrenti si confrontano con voce malinconica a tal punto che Stefania Orlando, mettendo da parte i rancori e i malumori con la modella brasiliana, dice: “Mi ha fatto molto piacere quando mi hai detto che hai stima nei miei confronti”. E Dayane Mello prontamente aggiunge: “Alla fine abbiamo affrontato tutto insieme… si chiuderà un cerchio” e la showgirl sospirando prosegue: “Sempre con rispetto e consapevoli che comunque è una competizione”. (Continua a leggere dopo la foto)









A quasi cinque mesi dalla reclusione nella casa del Grande Fratello Vip, sebbene abbiano animato il reality con liti, battibecchi e confronti accesi, Stefania e Dayane sembrano avere entrambe grande rispetto l’una dell’altra e oggi lo hanno dimostrato lasciando tutti a bocca aperta.

In tv suor Angela, nella realtà mamma e moglie. Elena Sofia Ricci, spunta la foto del matrimonio