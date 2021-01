In Bianca Guaccero è ritornato il sorriso, quel sorriso interrotto tempo fa a causa della bufera abbattutasi sul suo programma ‘Detto Fatto’. Tutta colpa di un tutorial sul come le donne dovevano fare la spesa in modo sensuale, che aveva un intento bonario. Ma i telespettatori avevano reagito malamente a quel siparietto, scatenando polemiche sul web. E la Rai era stata costretta a sospendere temporaneamente la trasmissione, poi fortunatamente ripresa con le scuse della donna.

Negli ultimi giorni invece i giornali di gossip hanno fatto uscir fuori voci clamorose sulla vita sentimentale della Guaccero, la quale avrebbe un presunto fidanzato famoso. Dopo che i rumors sono diventati sempre più insistenti, nella giornata del 14 gennaio, durante la puntata del programma, Jonathan Kashanian l’ha messa ‘spalle al muro’ chiedendole lumi. Da parte della padrona di casa è arrivata una risposta netta e sincera, che potrebbe aver chiarito del tutto la storia. (Continua dopo la foto)















Bianca avrebbe iniziato una conoscenza approfondita, anzi una sorta di flirt, con Luca Bizzarri, conosciuto proprio alla Rai. Addirittura si è parlato di una relazione sentimentale tenuta nascosta, che starebbe per evolversi in un futuro matrimonio. Durante la SuperClassifica di Jonathan, lei ha finalmente rotto il silenzio intorno a questa vicenda e ha fatto una comunicazione molto chiara. A quanto sembra, le indiscrezioni di questi ultimi giorni sarebbero prive di ogni fondamento. (Continua dopo la foto)















Kashanian, rivolgendosi alla compagna di avventura, le ha detto: “Ieri cercando su Internet ho scoperto che hai un flirt con Luca Bizzarri, ma perché io non lo so?”. E Bianca ha subito replicato: “Non lo so perché hanno scritto questa storia né come è nata. Io Luca non lo conosco personalmente”. Dunque, non ci sarebbe in corso nessun fidanzamento. Ma ha comunque riferito che, una volta uscite queste notizie, si è avvicinata a Luca e adesso possono considerarsi degli amici. (Continua dopo la foto)









La conduttrice della televisione pubblica italiana ha concluso così il suo discorso davanti alle telecamere: “Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram e siamo diventati amici, ci siamo anche presi in giro sui regali di nozze su come rimandarli indietro, visto che non ci sposiamo più”. Nessun fastidio da parte di entrambi, ma solo una grossa risata dinanzi a voci ritenute assolutamente non veritiere.

In tv suor Angela, nella realtà mamma e moglie. Elena Sofia Ricci, spunta la foto del matrimonio