Una stagione maledetta per Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi non riesce a trovare pace e perde uno dei suoi protagonisti. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno e motivata dal diretto interessato proprio in studio davanti a un pubblico incredulo e diviso a metà tra chi dimostra di capire le sue ragioni e chi invece lo invita a tornare sui suoi passi.

Non riuscendo a trattenere le lacrime, ha detto: “No Maria, non me la sento. Vorrei andare via. Ho sempre fatto le cose con felicità di farle, adesso mi sento sottopressione. Mi sento giudicato, non la sto prendendo bene. Sono cose personali, di famiglia. Sto vivendo male da un po’ e quindi preferisco andare a casa. Non sto bene, non sto bene qua”. Per la De Filippi un colpo bassissimo che arriva dopo la batosta rimediata, l’ennesima, da Gemma Galgani. Continua dopo la foto















La dama sembrava aver trovato definitivamente l’amore dopo aver incontrato il cavaliere Maurizio Guerci. “Mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica, a partire dal ciuffo argenteo che si increspa sulla fronte e che trovo davvero adorabile e luminoso! Poi, naturalmente, sono rimasta affascinata dalla sua eleganza, sia nell’abbigliamento accurato che nei modi molto educati, caratteristiche che sempre mi colpiscono”. Continua dopo la foto















Poi, però, qualcosa si è rotto. La stessa Gemma aveva detto che durante le feste di Natale non è riuscita a vederlo e sentirlo. O almeno non alla Vigilia e al Santo Natale. E nella giornata di Santo Stefano, Gemma ha sospettato una chiusura nei suoi riguardi da parte del cavaliere, in quanto Maurizio ha tenuto spento il telefono per ore e si è mostrato reperibile solo il 27 dicembre 2020. Continua dopo la foto















Un brutto colpo che condivide con Michele Dentice. Durante una discussione con Roberta Di Padua, improvvisamente ha annunciato di voler lasciare il programma. Inizialmente Maria De Filippi lo chiama al centro dello studio perché ci sono tre ragazze che sono arrivate in trasmissione per conoscerlo. Ma Michele attacca subito Roberta, facendo notare il fatto che si è lasciata andare con Riccardo Guarnieri. Dentice apre questo discorso in quanto vuole farle capire che lui l’ha sempre rispettata. Invece, a detta del cavaliere, la Di Padua si starebbe nuovamente facendo prendere in giro da Riccardo. La dama reagisce male e gli da dello ‘str..o’

