I preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, la numero 71, proseguono a ritmo incessante. La kermesse sarà condotta da Amadeus che sarà affiancato sul palco dell’Ariston da Fiorelllo. Per il direttore artistico quella in arrivo sarà una prova non certo facile. Il Covid, infatti, imporrà numerose limitazioni e non è un mistero che Amadeus non vuole assolutamente proporre uno spettacolo a metà.

La sua principale preoccupazione è quella dettata dalla presenza del pubblico, una condizione dalla quale il conduttore non intende prescindere. Il festival di Sanremo deve avere il suo pubblico. Ecco perché Amadeus sta studiando la possibilità di far entrare sempre gli stessi spettatori, per poi farli soggiornare su una nave per una settimana, isolati da tutti. Intanto scopriamo cosa ha rivelato Alberto Dandolo nella sua rubrica sull’ultimo numero del magazine Oggi. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo quanto riportato da Dandolo una famosa e molto amata conduttrice televisiva sogna di fare la valletta ad Amadeus durante il Festival. Parliamo di Francesca Fialdini, reduce da numerosi successi e dati di ascolto davvero entusiasmanti. Successo dovuto principalmente al suo programma “Da noi… a ruota libera” in onda ogni domenica pomeriggio su Rai 1. A quanto pare Francesca desidera fortemente partecipare alla kermesse. (Continua a leggere dopo la foto)















“La bionda Francesca – scrive Dandolo su Oggi – ha però un grande sogno: partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo firmata Amadeus”. Ora, dunque, bisogna capire se e in che modo Francesca Fialdini riuscirà a convincere Amadeus. Lo stesso Dandolo se lo chiede: “Ce la farà? Ah saperlo…”. Di sicuro la conduttrice tv in questi anni ha dimostrato carattere e grande professionalità. E non le manca certo l’esperienza. (Continua a leggere dopo la foto)









Oltre a “Da noi… a ruota libera” Francesca Fialdini ha, infatti, condotto anche “Fame d’amore” e “Così è la vita” su Rai 3, oltre a “È l’Italia, Bellezza!” su Rai Storia. Ma non basta, Francesca Fialdini è infatti impegnata anche alla radio. Qui conduce insieme a Franz Coriasco Milledonne e un uomo, trasmesso su Rai Radio 2, e sempre sulla seconda stazione radio della Rai, è al fianco di Max Novaresi in Radio2 – A ruota libera.

“È bellissimo”. Grande notizia per Francesca Fialdini. Per la conduttrice tv è un momento magico