Questo pomeriggio andrà in onda, come di consueto, una nuova puntata di Uomini e Donne. E come sempre non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Due tra i principali protagonisti saranno senza dubbio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nei giorni scorsi c’è stato il confronto tra il cavaliere la sua ex, Ida Platano, e la cosa non è molto piaciuta a Roberta. Così pare che la dama di Cassino manifesterà il suo disappunto e i rapporti tra i due potrebbero davvero essere al capolinea.

Ma Riccardo non vuole perdere Roberta e allora ha deciso che non farà scendere nuove corteggiatrici. Chissà se basterà per convincere Roberta? Inoltre nella puntata odierna ci sarà anche spazio per Simone, che ha deciso di lasciare il Trono Over. Il cavaliere spiegherà i motivi della sua mancanza di serenità che l’hanno portato a questa scelta. Anche Michele Dentice sembra intenzionato a lasciare il programma di Maria De Filippi, mentre altri due protagonisti di un’edizione passata sembrano voler fare ritorno. (Continua a leggere dopo la foto)















Stiamo parlando di Jara e Nicola che si sono conosciuti diversi anni fa proprio durante una puntata di Uomini e Donne. La loro una storia d’amore molto forte, e infatti dal momento in cui si sono messi insieme non si sono più lasciati. Anzi, la loro decisione di tornare nel programma di Maria è dettata da un’importante novità: Jara aspetta il secondo figlio. Presto, quindi, Tommaso avrà un fratellino, o una sorellina. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto prosegue il percorso degli altri protagonisti di UeD. Gemma Galgani, dopo le pesanti discussioni con Tina Cipollari e Aurora Tropea, racconterà come sta andando avanti la storia con Maurizio. Nella nuova puntata scopriremo, inoltre, cosa decideranno Gemma e Maurizio sui loro nuovi corteggiatori, un egiziano e una nuova dama, che sono desiderosi di frequentarli. Saranno di scena, naturalmente, anche Sophie Codegoni e Davide Donadei. (Continua a leggere dopo la foto)









Sophie racconterà cosa è successo con Giorgio, il quale ha preparato un’esterna molto particolare in occasione del compleanno della tronista. Si parlerà anche di Matteo Ranieri, che si è arrampicato su una scala che porta alla finestra della stanza d’hotel in cui soggiorna Sophie. I due sono scesi e poi si sono baciati, sempre indossando la mascherina. Ora, però, la tronista fa sapere che l’ex di Matteo si è fatta di nuovo avanti. Una notizia che però lo stesso Ranieri ha affermato non essere vera, arrivando a giurare su sua nonna. Vedremo come si svilupperà anche questa vicenda.

“Sono qui per la mummia”. Sorpresa a UeD: il nuovo cavaliere di Gemma si presenta proprio così