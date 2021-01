Nella serata di ieri, mercoledì 13 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la prima punta di “Made in Italy”. La serie tv racconta della nascita della moda prêt-à-porter italiana nella dinamica Milano degli anni ’70 e ha come protagonista principale Irene Mastrangelo interpretata da Greta Ferro. Questa ventitreenne figlia di immigrati dal Sud risponde ad un annuncio di lavoro in redazione della rivista di moda Appeal.

Al fianco di Greta Ferro c’è anche Margherita Buy che interpreta Rita Pasini. I primi episodi della serie sono stati trasmessi da Amazon Prime Video, ma adesso anche la rete ammiraglia di Mediaset ha deciso di puntare su questo prodotto. L’attenzione si sta dunque volgendo verso la giovane attrice protagonista Greta Ferro. Già affermata come modella, Greta è nata a Vasto, in Abruzzo, il 19 settembre del 1995, sotto il segno della Vergine. (Continua a leggere dopo la foto)















Greta Ferro è alta un metro e 75 centimetri e pesa 60 chilogrammi. Greta è alla prima esperienza come attrice, ma era già nota nel mondo dello spettacolo per essere già stata per tre volte sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Inoltre Greta è stata scelta come volto per Giorgio Armani Beauty. “I miei genitori mi hanno insegnato a credere nel duro lavoro, nello sforzo e nella dedizione e a puntare sempre in alto. Ho avuto un’educazione severa ed esigente” ha spiegato lei in un’intervista al Corriere della Sera. (Continua a leggere dopo la foto)















Greta si è diplomata al liceo classico Mario Pagano di Campobasso e poi aveva iniziato a studiare Economia alla Bocconi di Milano, ma gli impegni nel mondo della moda e l’inizio dell’attività come attrice le hanno portato via molto tempo: “Vorrei laurearmi, però per ora mi manca il tempo” le sue parole. In realtà, nel 2017 Greta è riuscita effettivamente a laurearsi. Il padre di Greta, Giuseppe, è amministratore delegato di un noto pastificio italiano, mentre la madre, Gilda Antonelli, è professoressa universitaria. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta Ferro • 赖求华 (@gretaferro)

Nel 2012 Greta ha trascorso un anno di studi in Cina tramite Intercultura e poi si è trasferita a Milano. Greta è figlia unica e per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno molte informazioni. Non sappiamo, infatti, se abbia un fidanzato o meno. Sappiamo, invece, che Greta si definisce ritardataria e sensibile, ama il vino rosso, viaggiare e leggere. Inoltre Greta parla tre lingue oltre l’italiano, ovvero il cinese, l’inglese e lo spagnolo.

Lina Sastri: età, altezza, peso, fidanzato e figli