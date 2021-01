Lunedì sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha confessato di aver lottato in passato contro lo stesso male di Samantha De Grenet. “Non avrei potuto ridere del tuo dolore, perché l’ho provato in prima persona, anche se non l’ho mai detto a nessuno”.

Samantha De Grenet, cinquant’anni, ha infatti avuto un tumore al seno, l’ha curato e vinto. “Ho grande rispetto della tua malattia, di cui non sapevo nulla”, ha provato a giustificarsi Antonella Elia lunedì sera durante la puntata del reality show, la nella quale Alfonso Signorini ha chiesto scusa per non aver sedato la lite tra le due donne. (Continua a leggere dopo la foto)















“La mia era una battuta goliardica per stemperare un litigio patetico scatenato senza che io potessi argomentare i motivi della mia furia. Non strumentalizzare la malattia”, ha aggiunto l’opinionista, chiedendo alla De Grenet di non utilizzare il cancro per ripararsi sempre dagli attacchi delle persone. (Continua a leggere dopo la foto)















Samantha De Grenet ha rispedito al mittente l’accusa di strumentalizzazione e tacciando di cattiveria Antonella Elia, che poi aveva risposto: “Non avrei potuto ridere del tuo dolore, perché l’ho provato in prima persona, anche se non l’ho mai detto a nessuno”. Oggi però ad intervenire sulla questione è Benedicta Boccoli, volto tv e showgirl, che accusa Antonella di ipocrisia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ti ho vista in tv al GF e stavi discutendo con la De Grenet – ha detto Benedicta – Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.

