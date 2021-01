“Così il cuore si è spezzato a sentire questo. Lavorare con Jessica su Election è stato un vero piacere. Mando tutto il mio affetto alla famiglia e ai suoi più grandi affetti”. Con queste parole l’attrice di Hollywood Reese Witherspoon ha ricordato la collega scomparsa nelle scorse ore forse a causa del Covid-19.

Secondo quanto riporta il sito online TMZ, l'attrice sarebbe scomparsa dopo aver contratto il coronavirus nel dicembre del 2020. I risultati dell'autopsia del medico legale della contea di Multnomah non sono stati ancora stati resi noti dalla sua famiglia. Anche Judd Apatow, che ha lavorato con l'attrice nella serie tv Freaks And Geeks, ha twittato: "Alcuni dei miei ricordi preferiti di quando ho girato Freaks And Geeks è guardare Jessica e Seth capire la loro relazione. Jessica era così divertente e un'attrice straordinaria e premurosa. Che terribile perdita".















Nata il 30 ottobre del 1982 in Oklahoma, Jessica Campbell lascia un figlio di 10 anni, Oliver, e suo marito di 11 anni più grande, Daniel. Jessica era a Portland, nell'Oregon al momento della sua morte. Si trovava a casa della mamma e della zia, quando è andata in bagno e non è mai uscita, ha detto al sito TMZ sua cugina Sarah Wessling. Quel giorno Jessica aveva detto alla sua famiglia che si sentiva congestionata e pensava di avere un raffreddore ma non pensava che fosse COVID-19.















Prima di visitare la sua famiglia, Campbell ha trascorso un'intera giornata di lavoro per vedere il paziente nel suo studio naturopatico. L'attrice aveva smesso di recitare diversi anni. Aveva iniziato a recitare nel 1992 nel film In the Best interest of the children con protagonisti Sarah Jessica Parker. In Election aveva il ruolo di Tammy Metzler, la sorella di Paul (Chris Klein), che decideva di scontrarsi con il fratello nelle elezioni studentesche. Ha recitato anche con Glenn Close e Dermot Mulroney.









Una pagina GoFundMe è stata creata per aiutare suo figlio e ha raccolto oltre 24mila dollari dopo aver raggiunto un obiettivo iniziale di 20mila. Il produttore di Freaks And Geeks Judd Apatow ha donato. Anche l’attore Matthew Broderick ha fatto una donazione. “Una vera avventuriera in ogni senso della parola, Jessica ha racchiuso un’incredibile quantità di esperienze nella sua tragicamente breve vita”, si legge su GoFundme.

