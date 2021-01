Nell’appuntamento del 13 gennaio, ‘Pomeriggio Cinque’ ha vissuto un momento inatteso, che ha colto di sorpresa anche Barbara D’Urso. Da lunedì scorso è ricominciata la trasmissione della popolare conduttrice televisiva, sempre sul pezzo, che racconta le vicende più importanti che accadono in Italia e non solo. Ciò che è successo qualche ora fa ha avuto risvolti inattesi e il programma è stato costretto all’interruzione. A comunicare tutto ci ha pensato la stessa presentatrice Mediaset.

Nella seconda parte di 'Pomeriggio Cinque', ci si stava soffermando in particolare sui personaggi famosi, che stanno trascorrendo meravigliose vacanze all'estero, in posti paradisiaci. Ma non ha potuto proseguire con questo tema, interrotto bruscamente per una novità accaduta in quei minuti. Si è scusata, dicendo: "Ovviamente chiedo scusa a tutti, ma dare spazio a questo era inevitabile perché colpisce tutti noi italiani". Andiamo a vedere cosa è accaduto in quei frangenti.















Carmelita ha dovuto collegarsi immediatamente con la conferenza stampa del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il quale ha praticamente aperto una crisi di governo con le dimissioni dei ministri Bellanova e Bonetti. Lei ha subito affermato davanti alle telecamere: "Scusate, ma vi devo interrompere perché mi dicono che è appena entrato Matteo Renzi". In seguito ha mandato la pubblicità ed ha avvisato tutti che la conversazione sulle vacanze dei vip doveva essere rinviata.















Queste sono state le sue ultime considerazioni: "Continueremo ovviamente a seguire la conferenza stampa di Matteo Renzi. Noi qua siamo abbastanza basiti, ovviamente il talk sui vip in vacanza lo continueremo un altro giorno". Un imprevisto che ha lasciato di stucco anche Barbara D'Urso, impietrita da queste notizie politiche. Non ha potuto fare altro che posticipare un argomento più leggero per lasciare spazio all'informazione, divenuta prioritaria in quell'esatto momento.









Prima della puntata Barbara D’Urso ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in camice sul set de “La Dottoressa Giò”. Come si legge su Libero, “quello scatto che potrebbe nascondere un ritorno sul set della d’Urso, impegnata al momento con Pomeriggio 5, Live-Non è la d’Urso e Domenica Live. Carmelita potrebbe tornare a recitare nei panni della dottoressa Giò”. Chissà se accadrà davvero un domani.

