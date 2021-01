All’inizio del Festival di Sanremo mancano due mesi. Amadeus ha reso noti i 26 cantanti big che saranno in gara. Si tratta nello specifico di Francesco Renga, Ermal Meta, Malika Ayane, Arisa, Orietta Berti alla sua 12esima partecipazione, la coppia Fedez-Francesca Michielin, Annalisa, Noemi, Max Gazzè. Poi, in un mix di generi e generazioni al quale Amadeus ci aveva abituati già lo scorso anno, Irama, Ghemon, Willie Peyote, la giovanissima Madame, Fulminacci, Aiello, i Coma Cose, Colapesce con Di Martino, Gio Evan, Fasma, Gaia. E ancora, saliranno sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo, artisti come i Maneskin, la Rappresentante di lista, lo Stato sociale, Random, Extraliscio feat Davide Toffolo.

Tornerà in gara infine Bugo, dopo il 'caso' dello scorso anno, quando lasciò il palco in polemica con Morgan. "Più spazio alla musica: sia per la qualità delle proposte arrivate sia per dare un segnale di speranza in un momento di grande sofferenza per tutto il settore". Sanremo 2021, dunque, come uno spaccato rappresentativo del panorama musicale italiano, ma non solo. Parola del direttore artistico Amadeus, dopo la finalissima di Sanremo Giovani.















Per quanto riguarda chi affiancherà Amadeus a Sanremo, sono sicure le presenze di Elodie, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović. E nell'attesa di altre ufficialità si accavallano le indiscrezioni come quella che vuole Giovanna Civitillo, showgirl e moglie del conduttore al suo fianco sul palco dell'Ariston. Attualmente la Civitillo è una delle tutor di Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero.















In una recente puntata, infatti, aveva chiesto a Giovanna Civitillo se tali rumors fossero reali ma senza ricevere risposte. Nella puntata di oggi, dunque, Bianca Guaccero ha rivelato: "Io so che il silenzio è assenso". Durante la nota SuperClassifica di Jonathan Kashanian a Detto Fatto, sono svelati alcuni aneddoti e retroscena sul prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus con Fiorello.









Insomma Bianca Guaccero pare abbastanza convinta che Giovanna Civitillo sia una delle co-conduttrici di Sanremo 2021: “Io direi che ci sarà, perché altrimenti avrebbe detto chiaramente non ci sarò, oppure si sarà al fianco di mio marito ma non sul palco”.

