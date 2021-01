Nulla sfugge al pubblico del GF Vip e questa volta a lasciare basiti i telespettatori è stata Rosalinda Cannavò. L’attrice si è infatti resa protagonista di una gaffe davvero imbarazzante nella Casa che ha fatto presto il giro del web. Ma facciamo un passo indietro. In queste ore i vipponi di Alfonso Signorini sono impegnati con la prova settimanale che, questa volta, è di cultura.

Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno vinto il premio per la miglior poesia, dunque spetta a loro interpretare rispettivamente Dante Alighieri e Beatrice. E dopo aver indossato i loro panni, i due gieffini hanno scelto il proprio team. La gara, come si sarà capito, verte sulla Divina Commedia. Peccato che durante la preparazione, Rosalinda Cannavò abbia fatto uno scivolone grosso come una casa.















Roba da far impallidire chi era connesso con la diretta h24 della Casa. E così è stato a giudicare dai commenti degli utenti di Twitter. Ma anche alcuni dei suoi compagni di avventura sono rimasti a bocca aperta. La frase choc della bella siciliana? Tenetevi forte: "Virgilio è l'autore della Divina Commedia". Samantha De Grenet era incredula.















La showgirl, che fa parte della squadra di Rosalinda capitanata da Dayane – Beatrice l'ha subito corretta: "Ma no, l'autore è Dante Alighieri". L'attrice siciliana, allora, insiste: "Virgilio chi è il protagonista?". E la De Grenet: "Ma no è Dante il protagonista". Non è finita qui perché la Cannavò, sconsolata, le ha poi domandato: "E allora Virgilio chi è? Non facciamo confusione".











Forse non ci sarebbe bisogno di sottolineare che Virgilio è la guida di Dante fino al Purgatorio… In ogni caso, come anticipavamo, questa gaffe di Rosalinda non è certo passata inosservata e su Twitter sono piovuti commenti come “Virgilio autore della Divina Commedia? Ma è impazzita?” e “All’università di Teologia di Adua Del Vesco staranno dicendo parolacce”.

