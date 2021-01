Altra puntata scottante a Uomini e Donne. Argomento principale, nemmeno a dirlo, Gemma Galgani. Nella puntata andata in onda il 13 gennaio il pubblico ha assistito a un vero show di Tina Cipollari. Dapprima la bionda opinionista si è scagliata contro la dama. Tina, convinta che Maurizio Guerci abbia un’amante, ha infatti mostrato al cavaliere un video di Gemma Galgani per capire cosa pensi del suo atteggiamento con gli uomini.

Video tratto da Giortì, il docu-reality di Gemma Galgani e Giulia De Lellis in cui le due sorprendono un ragazzo mentre è intento a farsi massaggiare. “Sei entrata in quella stanza con un ragazzo che si stava facendo massaggiare e lo hai invitato a chiacchierare restando in intimo nonostante fosse imbarazzato”, ha sbottato Tina. (Continua dopo la foto)















Gemma ha ovviamente sottolineato come quelle immagini siano state tratte da Giortì, un programma televisivo ma non è certo servito a placare la Cipollari. Che, a sorpresa, si è poi scagliata contro Tinì Cansino. Ne è nato un siparietto che ha fatto subito il giro della rete. Tutto perché Tinì non si è alzata a prendere la famosa Mummia. Ma andiamo ai dettagli. (Continua dopo la foto)















Maria De Filippi ha annunciato la presenza di un nuovo pretendente di Gemma: “C‘è un signore egiziano per Gemma”. Tina prontissima: “Egiziano? Che bel regalo che hai ricevuto dalla Befana. Pensa, dall’antico Egitto”. E poi la richiesta: “Tinì fai questa bella passerella. Mi porti la mummia qui davanti?”. E a quel punto, di fronte al suo rifiuto, Tina ha letteralmente perso le staffe (e è stata censurata). (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)



“Perchè non puoi? Pure tu hai mostrato il cu*o per 30 anni e adesso non puoi alzarti? Sei stata per 30 anni a Drive In con le tet*e e adesso dice E adesso mi dice oddio Tina non so cos’è. Non so cos’è. È una cosa pietosa”. E la povera Tinì, mentre Maria De Filippi si sentiva male dalle risate: “Se Maria dice di no, io non posso portarla”.

