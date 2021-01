Due anni fa è tornato in tv dopo la fiction “La dottoressa Giò” in cui Barbara D’Urso veste i panni della protagonista, la ginecologa Giorgia Basile. La serie aveva avuto tantissimo successo 22 anni fa quando èè uscita per la prima volta e aveva tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Tantissimi erano appassionati delle storie che si svolgevano nelle corsie di ospedale e Barbara D’Urso ha avuto un notevole ritorno in termini di popolarità.

La serie andata in onda due anni fa contava di un cast variegato, tra protagonisti ed antagonisti, che cercavano in tutti i modi di ostacolare gli obiettivi e la determinazione della dottoressa. Giorgia, infatti, si è dimostrata sempre una donna tenace, anzi, la sua sete di giustizia e caparbietà nell’aiutare i propri pazienti sia come medico che come amica, l’ha resa un personaggio ancora più poliedrico e forte, fornendo non pochi spunti di riflessione ai fedeli telespettatori. (Continua dopo la foto)















“Io sono 22 anni che chiedo di fare “La Dottoressa Giò”. Alla fine il mio editore, che si chiama Piersilvio Berlusconi, ha ceduto, l’ho stalkerizzato, gli ho detto: ‘per favore fammi fare la Dottoressa Giò’. Mi ha detto: ‘guarda non ce la faccio più, ti faccio fare la Dottoressa Giò ma è una tua responsabilità’”, ha raccontato la conduttrice in un’intervista a Verissimo. (Continua dopo la foto)















E adesso i fan di Barbara D’Urso sono tornati a sognare. Infatti “Carmelita” ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in camice sul set de “La Dottoressa Giò”. Come si legge su Libero, “quello scatto che potrebbe nascondere un ritorno sul set della d’Urso, impegnata al momento con Pomeriggio 5, Live-Non è la d’Urso e Domenica Live (programmi fiori all’occhiello di Cologno Monzese, con ascolti altissimi). Carmelita potrebbe tornare a recitare nei panni della dottoressa Giò”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Diversi mesi fa – prosegue l’articolo a firma di Francesco Fredella – la conduttrice aveva pubblicato una storia con un copione in mano. Sarà stato per caso quello della nuova serie della dottoressa Giò? Il pubblico lo spera. Per la D’Urso sarebbe l’ennesimo record”. Va detto che in termini di ascolti, due anni fa il ritorno in tv non fu premiato, ma la foto pubblicata sui social ha accesso l’immaginazione di tanti fan che sperano ancora di rivedere la conduttrice di tanti programmi Mediaset nuovamente sul set de “La Dottoressa Giò”.

la figlia di Jovanotti ha avuto un tumore. Ma “oggi è un giorno bellissimo”: come sta Teresa